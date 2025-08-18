Celia Molina 18 AGO 2025 - 14:20h.

Margarita Rubio Alonso, catedrática de Epidemiología de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de UE, aconseja cómo viajar al extranjero

Durante el periodo estival de vacaciones, muchos españoles optan por viajar al extranjero para disfrutar de una experiencia única e inolvidable. Este tipo de viajes requieren de una gran preparación, tanto por adaptarnos a un clima diferente como al sistema económico y social del país al que nos trasladamos. La mayoría de los viajeros se preocupan al máximo por la ropa y accesorios que van a llevar, adaptados al frío o al calor del destino; sin embargo, hay un elemento mucho más importante en el que todo turista se debería centrar.

Los riesgos asociados a la salud en este tipo de viajes son la princiopal inquietud del Ministerio de Sanidad, en cuya página web recomienda encarecidamente a todos los viajeros contratar un seguro general de viajes de manera rutinaria y declarar cualquier condición de salud subyacente. Igualmente, el Gobierno Central recuerda que el riesgo sanitario es mayor para ciertos grupos de población, incluidos "bebés y niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos, minusválidos, los inmunodeprimidos y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas" y que siempre deberán viajar con su medicación.

De hecho, los turistas con patologías deberán llevar consigo el nombre y datos de contacto de su médico junto con los otros documentos de viaje, e información sobre su situación médica y tratamiento, además de los detalles sobre la medicación (incluidos los nombres genéricos de los medicamentos) y las dosis prescritas, en caso de necesitar atención sanitaria en el extranjero.

Del seguro de viajes a la cartilla amarilla

Margarita Rubio Alonso, catedrática de Epidemiología de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea de Madrid, añade además que “hay enfermedades como la fiebre amarilla - que se transmiten por la picadura de un mosquito infectado- para las que algunos países exigen por ley la vacunación y no llevar el Certificado Internacional de Vacunación puede impedirte la entrada”. Este documento, también conocido como “cartilla amarilla”, es expedido en los Centros de Vacunación Internacional autorizados por el Ministerio de Sanidad y tiene validez oficial a nivel global. Se recomienda especialmente en viajes a África subsahariana o América del Sur.

Además de la fiebre amarilla, en función del destino, pueden exigirse o recomendarse vacunas frente al cólera, la hepatitis A y B, fiebre tifoidea, meningitis meningocócica, rabia o encefalitis japonesa. "Todo depende del país, del tipo de zonas que se vayan a visitar, de la duración del viaje y del estado de salud del viajero. No hay una única pauta válida para todos", explica Rubio Alonso. Hay que recordar que, recientemente, una mujer británica murió por rabia tras ser "levemente arañada por un perro en Marruecos" y no estar debidamente vacunada.

Otro error habitual a la hora de preparar un viaje exótico al extranjero es posponer la cita médica hasta el último momento. Según la catedrática, lo ideal es acudir a un centro especializado entre 10 y 12 semanas antes del viaje. “Las citas se agotan rápidamente en los meses previos al verano. Además, algunas vacunas necesitan varias dosis o unos días para generar inmunidad. La de la fiebre amarilla, por ejemplo, debe administrarse al menos 10 días antes del viaje”, detalla la catedrática de la Universidad Europea. El Ministerio recomienda también pedir información sobre los posibles convenios recíprocos en materia de asistencia sanitaria entre el país de residencia y el país de destino.