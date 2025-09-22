Inés Gutiérrez 22 SEP 2025 - 19:20h.

Algunas parejas están condenadas a terminar, pero el método 2-2-2 ayuda a evitar que eso suceda

El secreto de las parejas que duran más de 30 años no es la fidelidad, según Harvard

MadridLas relaciones de pareja no siempre son sencillas, hay ocasiones en las que se intenta hacer todo lo posible para salvarlas, pero no es suficiente. Otras veces hay sistemas que parecen efectivos para intentar que la pareja sea más estable y feliz, pero que no está claro si son para nosotros hasta que los probamos.

Esto es lo que sucede con el ‘método 2-2-2’, un sistema que, a juzgar por lo que dicen las redes sociales, puede ser la mejor solución para establecer rutinas y lograr pasar tiempo de calidad juntos, algo que en muchas ocasiones se descuida sin darnos cuenta.

El día a día nos empuja hacia la rutina, llegamos cansados del trabajo y lo único que nos apetece es descansar, algo muy positivo siempre que no implique descuidar el vínculo con la pareja. Para evitar que esto suceda está este método, que con algunas normas nos invita a disfrutar del tiempo juntos y solo hay que seguir unos sencillos pasos.

El ‘método 2-2-2’ para salvar tu relación de pareja

Hay relaciones abocadas al fracaso, cuyo final nos hace sentirnos liberados. En esos casos lo mejor es soltar el vínculo cuanto antes, dejar que llegue ese final y aceptarlo, aunque duela. Si no es el caso, sentir que la relación de pareja se está resintiendo puede suponer una angustia mayor de la esperada y en esas ocasiones lo mejor es tomar el toro por los cuernos y buscar una solución que nos empuje a fortalecer lazos antes de que sea demasiado tarde.

La desidia no es una opción cuando todas las personas implicadas están dispuestas a poner de su parte porque sienten que la relación merece la pena, que esa vida juntos es la mejor elección para todos. En estos casos, métodos como el 2-2-2 puede ser la mejor solución, porque ayuda a crear pautas y rutinas que ayudan a fortalecer lazos, dedicarse tiempo y apostar por el romance, algo que en ocasiones queda en un segundo plano cuando la relación se estabiliza, y no debería. Es sencillo:

Cada dos semanas, una cita . Un plan sencillo que a ambos les parezca atractivo y que les incentive a salir de casa, porque lo más habitual es que, una vez que la relación pasa a ser estable, se olviden los pequeños detalles y la emoción de organizar citas. Puede ser una cena fuera de casa, una noche de cine, un pícnic…

. Un plan sencillo que a ambos les parezca atractivo y que les incentive a salir de casa, porque lo más habitual es que, una vez que la relación pasa a ser estable, se olviden los pequeños detalles y la emoción de organizar citas. Puede ser una cena fuera de casa, una noche de cine, un pícnic… Cada dos meses, una escapada de fin de semana . Organizar escapadas cortas, normalmente dentro del país, ayuda a que la emoción de hacer planes juntos siga ahí. Lo ideal es que no sea un destino demasiado lejano, para poder pasar el máximo tiempo juntos allí y no de viaje.

. Organizar escapadas cortas, normalmente dentro del país, ayuda a que la emoción de hacer planes juntos siga ahí. Lo ideal es que no sea un destino demasiado lejano, para poder pasar el máximo tiempo juntos allí y no de viaje. Cada dos años, una semana de vacaciones. Esto es ideal para desconectar de todo y volver a conectar con la pareja, porque son vacaciones solos, no con amigos o en familia. Un periodo ideal para recuperar la pasión y volver a conectar si se necesita.

No siempre es sencillo poder hacer todas estas cosas, por eso cada pareja tiene que adaptarlo a sus circunstancias, ajustándose a sus gustos, deseos y, por supuesto, presupuesto.