Inés Gutiérrez 24 SEP 2025 - 19:20h.

Hay playas donde se invita a la gente a dejar el bañador en casa, estas son algunas de ellas

Las playas más bonitas de España para el verano de 2025, según la revista 'National Geographic'

Compartir







MadridExisten muchas formas de vivir las vacaciones y cada persona de encontrar aquella manera de desconectar que le ayude a sentirse bien. Para algunos esto implica buscar la mayor de las fiestas y no pasar por casa en tres días, otros encuentran la paz despertando tan temprano que les permite ver el amanecer cuando ya se encuentran en plena ruta por la naturaleza.

Algunos quieren pasar esos días de descanso con sus familias, grandes y pequeños compartiendo experiencias, otros prefieren no ver a nadie conocido y se van lo más lejos posible, para evitar que eso pueda ocurrir (aunque el destino es caprichoso y tiene un curioso sentido del humor). Hay quienes buscan espacios que puedan compartir con sus mascotas y otros lo que quieren es sentirse completamente confortables mientras disfrutan de la libertad de no llevar ropa.

Para esto último es esencial encontrar esos lugares que están especialmente destinados para ello, lo que hará que las miradas indiscretas se reduzcan y evitará tener que dar innecesarias explicaciones. Hay playas nudistas que están especialmente seleccionadas para que se pueda disfrutar de la arena y del mar sin tener que llevar ropa, solo hay que saber encontrarlas.

7 playas para hacer nudismo sin que nadie te moleste

Playa de Covachos (Cantabria). Cerca de Santander está este refugio para aquellos que quieren disfrutar de la playa de la manera más natural posible. Con detalles tan curiosos como la Isla del Castro o una cascada. Playa del Silencio (Asturias). Si por algo destaca esta playa (más allá de por ser nudista) es por su belleza, una concha protegida por acantilados e islotes que no dispone de servicios, lo que probablemente haya contribuido a conservar su aspecto natural. Playa la Granatilla (Almería). Esta playa busca respetar al máximo el entorno y la naturaleza, por eso no tiene servicios extra ni está permitido encender fuegos. Mezcla roca volcánica y arena, es pequeña y su suelo es rocoso, pero también ofrece intimidad. Playa Cantarriján (Granada). Su acceso es un poco complicado, pero eso nunca ha frenado a los nudistas que la escogen como espacio para desconectar. Su playa está dividida por una gran roca y cuenta con bastantes servicios, lo que hace más cómodo el tiempo que se pasa en ella. Playa del Torn (Tarragona). El lugar perfecto para quienes buscan arena fina y aguas cristalinas, además cuenta con el islote del Torn, donde se encuentran los restos de una fortificación del siglo XVI. Charco del Palo (Lanzarote). Situada en un pueblo naturista donde el nudismo es la norma. Cuenta con tres zonas de baño, dos piscinas que se llenan y vacían con la marea y una tercera que permite nadar a mar abierto. Playa de La Garrofera (Valencia). Situada dentro del Parque Natural de la Albufera, esta es una opción menos conocida entre las opciones de playas nudistas valencianas. Destaca la belleza de su entrono, sus extensas dunas y la sensación de intimidad que proporciona.

PUEDE INTERESARTE La mejor playa de España en 2025

Espacios en los que el nudismo está permitido e incluso es la norma, y donde quienes lo practican pueden estar tranquilos mientras disfrutan de espacios naturales y cargados de belleza.