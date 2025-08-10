Celia Molina 10 AGO 2025 - 18:00h.

Hablamos con la psicóloga Nazaret Moya Arenas sobre las mejores técnicas para 'desengancharnos' del móvil durante las vacaciones

El método 'Appstinence' para conseguir la desconexión digital gana cada vez más adeptos en España

La desconexión digital es un derecho regulado por la Ley Orgánica 3/2018 y afianzado en la Ley 10/2021. El artículo 88 afirma que "los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar". Sin embargo, a pesar de estar garantizada por ley, esta desconexión no siempre es una prioridad para trabajadores y directivos, acostumbrados a estar siempre pendientes, disponibles para contestar o en línea.

De hecho, el último informe de desconexión digital de Infojobs (2024) constata que desconectar de verdad es "un lujo inalcanzable para la mayoría de los mandos intermedios (64%) y para 3 de cada 4 directivos (74%) y que el 59% de los trabajadores declara no desconectar durante su periodo vacacional", cifra que desciende un 3% en comparación con 2023. La hiperconectividad que han permitido los nuevos dispositivos digitales, tan integrados en nuestras vidas, ha desembocado en lo que se conoce como nomofobia: el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil, sin cobertura o sin conexión a internet.

La psicóloga Nazaret Moya Arenas, Psicóloga General Sanitaria y docente en la compañía Faro EdTech es consciente de lo adictivo que puede ser el uso de los dispositivos móviles y, por ello, ahora que se acercan las vacaciones de verano, el periodo de descanso más largo del año, recuerda que 'desaparecer' temporalmente de la red es vital para nuestra salud mental: “No siempre es fácil desconectar, especialmente cuando estamos inmersos en rutinas de hiperconectividad, responsabilidades laborales y una agenda que a veces también se traslada al tiempo libre, pero no hay que olvidar que el descanso es parte del bienestar, no una recompensa”, señala la experta.

Cuatro consejos para desconectar en vacaciones

Dejar el móvil fuera de la vista (sin tener que apagarlo): Para conseguirlo, la doctora Moya da cuatro consejos, sencillos y fáciles de llevar a cabo, que ayudarán a los trabajadores a despejar su mente de verdad. El primero de ellos es dejar el móvil fuera de la vista, sin que esto nos provoque nerviosismo o ansiedad. “No es realista pedir que todos apaguemos el móvil durante el periodo de vacaciones, pero sí podemos marcar momentos libres de pantallas. Por ejemplo, dejar el móvil fuera del dormitorio o dar un paseo desconectado de las tecnologías”, apunta.

Vivir el presente y descansar sin culpabilidad. Como psicóloga, Nazaret también recomienda intentar centrarse en el presente, en el 'aquí y el ahora', pues estar pendiente de los mensajes que nos llegan al móvil nos hacen tener la cabeza en otro lado. Además, nos invita a aburrirnos, a disfrutar del lento paso del tiempo libre, para sentir que realmente hemos descansado: “Tener una idea general de lo que se quiere hacer en esos días está bien, pero no llenes tu tiempo en vacaciones de actividades, deja tiempo libre para simplemente estar, improvisar, o descansar sin culpa”, subraya.

Escuchar al propio cuerpo: “Las vacaciones son una oportunidad para reconectar con el cuerpo, de hacer lo que más te guste y cuidarte, no hay que llenar el tiempo haciendo cosas sin más, hay que elegir actividades que disfrutes ya sea hacer ejercicio, comer mejor o, incluso, dormir hasta tarde”. La idea de “productividad vacacional” puede ser tan desgastante como el trabajo, permítete aburrirte, descansar o simplemente no hacer nada”, añade, en aras de lo que critica el filósofo coreano Byung Chul Han sobre la necesidad autoimpuesta de ser hiper-productivos en todos los aspectos de nuestra vida.

Decir que no. Por último, la psicóloga también recuerda que hay que aprender a decir que no: “No tienes que asistir a todos los planes, ni responder de inmediato a mensajes, proteger tu espacio personal también es salud mental”, concluye.