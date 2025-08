Inés Gutiérrez 01 AGO 2025 - 15:20h.

Para qué irse lejos si tu ciudad puede convertirse en el mejor destino de vacaciones

Viajar sin salir de la ciudad: tres experiencias gastronómicas para continuar las vacaciones

MadridHay muchas maneras de disfrutar de las vacaciones y no todas ellas implican largos viajes o grandes desembolsos económicos. Cada cual tiene que encontrar la forma de desconectar del día a día, de recargar la energía que se va perdiendo poco a poco durante las jornadas laborales, pero como no todo el mundo se relaja y divierte de la misma manera, no está mal aprender nuevas maneras de disfrutar nuestros días libres.

Algunas personas se relajan paseando por el campo, haciendo rutas de senderismo o incluso dando una oportunidad a la escalada; otros no sienten que están de vacaciones si su destino no es la playa. Hay quien prefiere viajar lo más lejos posible, pasar varios días descubriendo un lugar nuevo, pero también hay quien aprovecha mejor las escapadas cortas que le permiten conocer varios lugares. También están los que optan por quedarse en casa.

Staycation: disfrutar tus vacaciones sin salir de tu ciudad

En general se asocian las vacaciones con unos días libres que se pasan fuera de casa, ya sea descansando o realizando actividades que, aunque impidan el descanso como tal, recargan pilas y proporcionan energía. Las staycation son un concepto diferente porque apuestan por pasar las vacaciones en casa.

Esto no quiere decir que no se puedan salir de las cuatro paredes que tenemos como hogar, aunque también podría entenderse como tal, se entiende como ‘casa’ esa ciudad en la que vivimos habitualmente, esos espacios cotidianos que recorremos para ir al trabajo, para comprar aquello que necesitamos, pero que son tan habituales que no nos hemos puesto a descubrir. Los damos por supuestos y pueden encerrar grandes secretos, de hecho, puede que nuestra ciudad sea destino vacacional de otras personas.

Estos días se pueden pasar haciendo todos esos planes que siempre tenemos en mente, pero para los que no es frecuente tener tiempo, y no hablamos de limpiar y recoger, aunque depende de la persona también podría ser una opción. Durante estas vacaciones poco habituales se puede disfrutar del tiempo dentro de casa, de maratones de series o de las películas que teníamos pendientes, pero también hay muchos planes para hacer en el exterior.

El plan es apuntarse a todas esas actividades que haríamos si fuéramos un turista que viene de fuera. Podríamos visitar esos museos que llevamos tiempo deseando ver, hacer algún tour guiado para aprender más sobre los edificios emblemáticos que vemos a diario y no siempre apreciamos. Se puede acudir a teatros, cines o restaurantes, todo lo que se nos ocurra puede ser bienvenido, siempre que se ajuste al presupuesto.

El objetivo de las staycationes es ahorrar un poco de dinero, aprender a disfrutar las vacaciones sin gastar más de lo que tenemos mientras que apostamos por la sostenibilidad, al apostar por negocios locales, apoyando la economía de la comunidad de la que formamos parte. Es una opción cómoda y accesible, una gran idea para todos aquellos que no pueden o quieren gastar y también para esos que aman su ciudad y no parecen tener tiempo de exprimir todo lo que tiene para ofrecer.