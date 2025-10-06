Una de las novedades para nueva temporada del Imserso serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros

Este lunes empieza la comercialización de viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026, en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, por lo que los usuarios podrán realizar sus reservas desde las 09:00 horas.

El miércoles, 8 de octubre, será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia.

Las novedades de los viajes del Imserso: plazas para las pensiones más bajas y permiso para animales de compañía

Tarifa plana de 50 euros y viajes con mascotas

Desde el pasado 11 de septiembre, el instituto envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa , que dispondrá de 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

En la carta de acreditación se incluye una clave de cuatro números, que permite a la persona titular llevar a cabo su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias, Turismo Social (Ávoris) y la UTE Mundicolor, incluyendo también su DNI. Si se realiza la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa, solo es necesario el DNI.

Debido al número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 serán destinadas al turismo de costa insular y 210.787 serán reeservadas para el turismo de escapada.

Derecho a un "envejecimiento activo"

Como se destacó en un comunicado del Imserso, se trata de una nueva temporada que quiere expandir el derecho a un "envejecimiento activo" sin que las personas con una renta inferior se sientan excluidas.

Así, una de las novedades para la temporada serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una, destinadas para las personas con pensiones más bajas, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que "se destinará a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social".

Por primera vez, los participantes de este consurso pueden viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. Se reservarán plazas para adquirir un viaje con estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

El licitador debe reservar un 2% de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con mascotas. Como animal de compañía se entenderá el animal doméstico, que no debe superar los 10 kilogramos de peso, incluido el transportín.

Una vida más activa y social

También se ha destacado el impacto positivo del programa de turismo, no solo sobre el impuslo hacia una vida activa y social de las personas mayores, sino también sobre la solidaridad intergeneracional e interterritorial , a través de los viajes entre comunidades.

Evita la estacionalidad del sector turístico

Estos viajes también generan empleo y una importante actividad económica en España, con la ventaja añadida de que se ha convertido en una herramienta para mitigar la estacionalidad del sector del turismo, evitando la pérdida puestos de trabajo.

La nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.