La risoterapia se ha consolidado como una práctica de bienestar que combina humor, movimiento y respiración para reducir el estrés y mejorar la salud emocional

MadridReír sigue siendo uno de los actos más humanos y terapéuticos que existen. Aunque sea algo espontáneo o solo reservado para los momentos más felices, también puede entrenarse, recuperarse y usarse como herramienta de salud. Vivimos en un momento en el que el estrés, la soledad y la preocupación por la salud mental forman parte del día a día, por eso, la risoterapia ha dejado de ser una curiosidad alternativa para convertirse en una actividad de bienestar consolidada, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

En los años noventa, comenzó siendo una propuesta de psicólogos y terapeutas del movimiento, y ha evolucionado hacia una práctica con base científica y que cada vez tiene más aceptación social. Hoy en día, varios estudios han demostrado que la risa, aunque sea inducida, produce efectos beneficiosos: disminuye el cortisol, aumenta la oxigenación y estimula la liberación de endorfinas y serotonina, haciendo que se genere una sensación de calma y placer comparable a la de la meditación.

En ciudades como Madrid y Barcelona, la oferta de estos talleres es tan variada como el público que asiste: desde programas semanales en centros cívicos hasta sesiones intensivas en retiros de fin de semana, pasando por propuestas para empresas, residencias o grupos de amigos.

¿Qué es la risoterapia (y por qué funciona)?

La risoterapia es una técnica vivencial colectiva que utiliza juegos, dinámicas, expresión corporal, ejercicios de risa inducida y relajación para provocar la risa voluntaria, con el fin de obtener efectos terapéuticos en el cuerpo y en la mente. Se basa en crear un ambiente seguro y lúdico donde la espontaneidad, la creatividad y la memoria corporal de la risa vuelvan a activarse.

En 1995, el Dr. Madam Kataria creó un método llamado el Yoga de la risa, el cual suele integrarse en estos talleres. Combina respiraciones, estiramientos y risas simuladas, que terminan siendo reales, para inducir los beneficios fisiológicos de la risa, incluso sin estímulo cómico externo.

Desde el punto de vista científico, cada vez son más los estudios que avalan los efectos fisiológicos de la risa, ya que, en el plano psicológico también ayuda a romper bloqueos emocionales, aumentar la autoestima y fomentar una actitud positiva ante la vida, siendo una herramienta eficaz para prevenir la ansiedad, la soledad o el agotamiento emocional.

Los centros que ofrecen estos talleres suelen destacarlos como uno de los pilares de su metodología. Además, se pueden encontrar diferentes enfoques que combinan yoga de la risa, arteterapia, movimiento libre o mindfulness. Todos con un mismo objetivo: reír para sanar, conectar y equilibrar cuerpo y mente.

Talleres de risoterapia en Madrid

En Madrid, se pueden encontrar varias opciones consolidadas para hacer talleres de risoterapia, tanto para quienes quieren hacer talleres continuos como para aquellos que buscan eventos puntuales:

Escuela de Risoterapia de Madrid: ofrece talleres mensuales tanto presenciales como online.

ofrece talleres mensuales tanto presenciales como online. Taller de risoterapia en Vidaes: son sesiones de una hora y media donde se combinan juegos de presentación, dinámicas, yoga de la risa y relajación. Se imparte descalzos y con ropa cómoda.

son sesiones de una hora y media donde se combinan juegos de presentación, dinámicas, yoga de la risa y relajación. Se imparte descalzos y con ropa cómoda. El Arte de la Risa: llevan este tipo de talleres a residencias y también a eventos. Además, ofrecen sesiones a domicilio y en varios distritos de Madrid, adaptándose al espacio con el que cuente el cliente.

llevan este tipo de talleres a residencias y también a eventos. Además, ofrecen sesiones a domicilio y en varios distritos de Madrid, adaptándose al espacio con el que cuente el cliente. PositivarTE (Vallecas): realizan talleres de risoterapia con parte teórica donde explican su origen y los beneficios que puede aportar y también, la parte de ejercicios prácticos.

realizan talleres de risoterapia con parte teórica donde explican su origen y los beneficios que puede aportar y también, la parte de ejercicios prácticos. Actividades Originales Madrid: organizan talleres de risoterapia para cumpleaños, empresas y también para grupos particulares.

organizan talleres de risoterapia para cumpleaños, empresas y también para grupos particulares. Central Fiestas- Taller Risoterapia: es una opción más orientada a eventos privados. Permiten reservar talleres en cualquier día de la semana para grupos, con instructor y espacio.

es una opción más orientada a eventos privados. Permiten reservar talleres en cualquier día de la semana para grupos, con instructor y espacio. Taller de risoterapia El Sitio de Mi Recreo (Leganés-sur de Madrid): imparten sesiones de gestión emocional y risoterapia, con una duración de 3 horas.

Talleres de risoterapia en Barcelona

La ciudad condal también cuenta con un tejido sólido de talleres de risa y bienestar.