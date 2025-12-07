Marta Egea 07 DIC 2025 - 21:00h.

Una buena planificación, una bicicleta adecuada y la progresión suave son las claves para vivir el cicloturismo como una experiencia de bienestar y no de esfuerzo

Adiós a los 8.000 pasos diarios: un estudio demuestra que andar 15 minutos seguidos es suficiente para mantenerse sano

Compartir







MadridEl cicloturismo se ha convertido en una de las actividades favoritas de aquellos que buscan cuidar su salud, pero a la vez disfrutar de la naturaleza y una buena dosis de libertad. No se trata de competir ni de batir marcas, sino de recuperar el placer de moverse, respirar aire limpio y redescubrir paisajes cercanos desde otro punto de vida. En España, esta práctica está en auge, sobre todo entre las personas mayores de 50 años, quienes ven en la bicicletas una aliada perfecta para mantenerse activas, mejorar su forma física y también, disfrutar del entorno sin estrés.

Madrid y su entorno ofrecen un escenario ideal para disfrutar del cicloturismo: vías fluviales, antiguos trazados ferroviarios, parques inmensos y corredores naturales que permiten disfrutar de la experiencia sin alejarse demasiado de la ciudad. Sea en bicicleta tradicional o en eléctrica, la clave está en empezar poco a poco, con rutas cómodas, descansos y con el objetivo en disfrutar y no en competir.

Empezar con buen pie y buena bici: salud y seguridad

Antes de lanzarse a recorrer kilómetros, el primer paso para disfrutar del cicloturismo es hacerlo con cabeza y equipamiento para ello. A partir de los 50, las prioridades cambian: ya no se trata de conseguir la mejor marca, sino de sentirse bien, tener cuidado y disfrutar. Por eso, empezar bien significa planificar con prudencia y cuidar los pequeños detalles que harán que cada ruta sea segura y placentera.

Revisión médica y progresión suave

Si se lleva tiempo sin practicar ejercicio regular, conviene realizar una revisión médica básica antes de empezar. El médico puede valorar la presión arterial, el estado de las articulaciones y posibles limitaciones cardiovasculares. Es a partir de ahí, cuando el ritmo debe ser progresivo: se recomienda comenzar con salidas cortas, en terrenos llanos, e ir aumentando un 10% tanto la distancia como la intensidad a la semana. Lo ideal es pedalear a un ritmo que permita mantener una conversación sin dificultad, lo que se denomina “zona verde”.

La bicicleta adecuada: ligera, cómoda y adaptada

No todas las bicicletas sirven para todos. Si el objetivo es disfrutar del paisaje y mejorar la movilidad, una bicicleta eléctrica puede ser la opción más recomendable, ya que su ayuda al pedaleo hace más sencilla la ruta. Estas bicis ofrecen una postura erguida, ruedas anchas y suspensión ligera, ideales para vías verdes o caminos asfaltados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La clave está en ajustar bien la posición: el sillín debe estar a una altura que permita extender casi por completo la pierna al pedalear; el manillar, a la misma altura que el sillín o un poco más alto, para evitar sobrecargar cuello y espalda. Un mal ajuste es la causa más habitual de molestias en rodillas o lumbares.

Equipo imprescindible

El casco es obligatorio en vías interurbanas y muy recomendable en cualquier entorno. Además, se recomiendan los guantes acolchados y gafas. Por otro lado, también luces, tanto delanteras como traseras. En cuanto a la ropa, se aconseja la técnica transpirable y de colores visibles, sobre todo si se sale cuanto ya es de noche. También se puede llevar un pequeño botiquín, herramientas básicas y una recámara de repuesto.

También es imprescindible llevar al menos dos bidones, uno con agua y otro con bebida isotónica o sales minerales. Si la salida es más larga, también se pueden llevar geles o barritas.

En el caso de que sea un día caluroso, también se puede llevar como extra una mochila de hidratación para asegurarse de que no falta agua durante toda la ruta.

Rutas fáciles para empezar

Madrid Río

La distancia de esta ruta es de 6-10 km, y es muy sencilla. El corredor del Manzanares es un clásico para empezar ya que hay pavimento continuo, bancos, baños y fuentes. Por la noche enlaza con la Senda Real y, por el sur, con el Parque Lineal y conexiones hacia Getafe.

Casa de Campo

La vuelta perimetral del parque son alrededor de unos 17 km, es fácil aunque tiene algunos repechos suaves, y prácticamente no hay coches. Es ideal porque se trata de un circuito protegido con múltiples salidas, bares y fuentes, además, se puede regular el esfuerzo sin quedarse “encerrado”.

Anillo Verde Ciclista

Tiene una distancia de 64km circunvalando la ciudad, aunque se pueden hacer tramos más pequeños. Es fácil-moderada dependiendo de la zona. Se pueden escoger segmentos más llanos y está la opción de volver en Metro o Cercanías si se necesita. Lo ideal es ver el mapa antes de salir para escoger la mejor ruta.

Vía Verde del Tajuña

La distancia completa del corredor son unos 68 km. Se pueden hacer tramos más cortos. Es una ruta fácil con un firme acondicionado, paisaje agrícola y riberas. Se trata de la antigua vía del tren reconvertida, casi sin pendientes, con pueblos cada pocos kilómetros para parar.

Vía Verde del Tren de los 40 Días

Es una distancia de 14km (28 km si se hace ida y vuelta), es fácil y el firme es tierra compactada. También se la conoce como “Vía Negrín”, se construyó durante la Guerra Civil como un ramal logístico. Hoy es un pasillo tranquilo entre vegas y campos, ideal para alargar un día por el Tajuña sin complicaciones.