El yoga facial está de moda: una práctica de autocuidado, como señalan las profesionales, que puede convertirse en una alternativa al bótox

Alice Daffonchio, experta en yoga facial: "Muchas arrugas se deben a tensión muscular"

¿Habías escuchado hablar alguna vez del yoga facial? Esta práctica, que proviene del yoga y que integra sus beneficios y ejercicios en el rostro, está cada vez más en auge como alternativa a la medicina estética y técnicas más invasivas en la piel. Como dice Paz Torralba, fundadora del centro de estética The Beauty Concept de Madrid, por donde han pasado algunos rostros famosos como los de Joaquin Phoenix o los Roig, está volviendo a resurgir una tendencia en la que se valora el trabajo manual por encima de la aparatología y otros tratamientos como el botox. El yoga facial permite, precisamente, trabajar el rostro de una forma consciente y manual.

"El yoga facial consciente es una práctica de autocuidado que trabaja directamente con los músculos del rostro para tonificarlos, relajar tensiones y devolverle vitalidad a la piel. No es solo una serie de ejercicios, es un puente entre lo estético, lo emocional y lo espiritual. Viene de una mezcla hermosa: conocimientos ancestrales como la medicina china, técnicas de masaje oriental, respiración consciente y posturas de tonificación para el rostro. Es un ritual que nos recuerda que la belleza empieza por dentro".

Quien habla es una de las profesionales más reconocidas en yoga facial de España, Alice Daffonchio que, además, ha publicado recientemente 'Yoga facial consciente' (editorial Larousse), un libro donde da a conocer ejercicios y toda la información para aquellas personas que quieran empezar a practicar el yoga facial.

Para la medicina china, en la que también se inspira esta técnica, la belleza no es tener una piel perfecta y joven, sino que esta sea un reflejo de la energía, del llamado Qi. "Una piel luminosa, un rostro relajado, unos ojos brillantes… todo eso indica que tus órganos están en equilibrio y tus emociones en armonía. No se trata de ocultar arrugas, sino de entender qué te está diciendo tu cuerpo y aprender a cuidarlo de raíz", sugiere en una entrevista a la web de Informativos Telecinco.

El yoga facial, por lo tanto, puede ser una alternativa al botox. Esta combinación mágica, como ella nos explica, contiene respiración profunda, automasaje, alimentación consciente, gestión emocional y, por supuesto, yoga facial. Si se cumplen todos estos pasos seguramente nuestra piel y rostro se vean distintos.

"Cuando vivimos en modo alerta, apretamos la cara creando tensión sin darnos cuenta. El resultado es una piel apagada, mirada cansada y expresión endurecida"

El rostro y las emociones guardadas

¿Qué relación hay entre la expresión de nuestro rostro y las emociones guardadas? Como ya se ha confirmado en varios estudios, el estrés afecta a nuestra piel y puede verse también en la expresión de una persona. ¿Cómo? Por ejemplo, en el entrecejo con líneas del ceño fruncido. Esta zona es el reflejo del hígado, según el face reading, la mandíbula (bruxismo, tensión) y la frente (líneas horizontales). "Cuando vivimos en “modo alerta”, apretamos la cara creando tensión sin darnos cuenta. El resultado es una piel apagada, mirada cansada y expresión endurecida. Reducir el estrés no es solo un acto de salud mental, es un acto de belleza profunda", añade Alice Daffonchio, la fundadora de The Face Yoga Lab.

Las líneas o arrugas en nuestra piel se marcan en función de lo que hemos vivido. "El surco nasogeniano por la resistencia a soltar, las líneas del entrecejo por preocupaciones repetidas y rabia reprimida y las ojeras por falta de descanso o sobrecarga emocional". Así pues, el yoga facial puede ayudar a liberar todas esas cargas, es como masajear el músculo para que nos permitamos soltar.

Para cuidar la piel no hacen falta demasiadas herramientas, sino más bien constancia y conciencia. Esta es la rutina que esta experta en yoga facial aconseja:

Limpieza suave.

Hidratación con cremas o aceites naturales.

Automasaje diario de 5 minutos.

Respiración profunda.

Y por dentro: buena digestión, descanso y emociones gestionadas.

Beneficios del yoga facial

El yoga facial tiene muchos beneficios para la salud, no solo para la piel y la cara. Estos son algunos de ellos:

Suaviza las arrugas y líneas de expresión. Tonifica los músculos faciales para que no pierdan firmeza, relaja las tensiones marcadas por los malos hábitos y el estrés, y promueve la producción de colágeno. Reduce la flacidez al ejercitar los músculos del rostro y levanta áreas como los pómulos, las líneas de la mandíbula y el contorno de ojos. Mejora la circulación y detoxificación porque los ejercicios estimulan el flujo sanguíneo, llevando oxígenos y nutrientes a la piel. A través de los masajes faciales con aceites ayudan a hidratar la piel. Previene el envejecimiento prematuro.

Un ejercicio para rejuvenecer nuestro rostro

Alice nos propone un ejercicio de yoga facial, el lifting natural del pómulo. Para realizarlo seguiremos los siguientes pasos:

Coloca dos dedos índice justo debajo del pómulo. Haz una sonrisa suave y empuja con tus dedos hacia arriba. Mantén 5 segundos, respira… y repite.

Este ejercicio activa el músculo cigomático, eleva el pómulo y suaviza el surco nasogeniano. Si lo haces todos los días, notarás el cambio en tu expresión y energía.