El cómic fue descubierto por tres hermanos en el ático de la casa de su madre fallecida, quien lo compró cuando tenía nueve años

Un ejemplar de un cómic de 'Superman', concretamente el número de 1939 que presentó al 'Hombre de Acero' en su primera serie en solitario y que, asombrosamente, se encontraba en un estado casi impecable, se ha vendido por la cifra récord de 9,12 millones de dólares, la más alta de la historia en este sector. Según informa The Hollywood Reporter (THR), el precio se alcanzó durante la subasta realizada por la empresa Heritage.

Ese precio supera el récord anterior, establecido en 2024, cuando 'Action Comics n.º1', el cómic que presentó por primera vez al héroe kryptoniano al mundo, se vendió por 6 millones de dólares.

Anteriormente, un ejemplar de 'Superman n.°1' ostentaba el récord con una venta por 5,3 millones de dólares en 2022, mientras que un ejemplar de 'Amazing Fantasy n.°15' de 1962, que supuso la primera aparición de 'Spider-Man', se vendió por 3,6 millones de dólares en 2021, recuerda la revista.

El cómic estaba casi perfecto

Para tener 86 años, este cómic se encuentra en excelente estado y obtuvo una calificación de 9,0 sobre 10 por parte de Certified Guaranty Company, el principal servicio independiente de calificación de cómics, según THR.

Tres hermanos descubrieron el ejemplar de 'Superman' en el ático de la casa de su difunta madre, en una caja con recortes de periódico amarillentos. Su madre compró el cómic, junto con varios otros, cuando tenía nueve años y vivía en San Francisco (EEUU) durante la Gran Depresión.

La mujer insistía a sus hijos que tenía "cómics raros por ahí". Pero nunca recordaba dónde, y sus hijos asumieron que era solo una leyenda familiar. La madre falleció justo antes de la pandemia, y la casa permaneció intacta hasta que los hermanos decidieron revisarla a principios de este año, agrega la revista especializada.