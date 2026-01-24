Los cuatro nuevos pueblos más bonitos de España en 2026: dónde están y qué ver

Marta Egea 24 ENE 2026 - 08:00h.

La nueva incorporación de localidades a esta exclusiva lista refuerza el atractivo del turismo rural de calidad y pone el foco en destinos tranquilos, auténticos y llenos de encanto

La España que no sale en las guías: pueblos diminutos a menos de una hora de Madrid para una escapada en otoño

MadridEspaña cuenta con una red turística singular que pone en valor pueblos rurales de gran belleza, historia y memoria local: Los pueblos más bonitos de España. Esta asociación, creada en 2010 con el objetivo de promover localidades pequeñas con un patrimonio cultural, urbano y natural de excelencia, selecciona cada año nuevos municipios después de un riguroso proceso de auditoría que evalúa más de 40 criterios relacionados con conservación, armonía del casco urbano, oferta cultural y gestión turística sostenible.

Para el año 2026, han anunciado la incorporación de cuatro nuevos pueblos que enriquecerán la red por su identidad única, su belleza paisajística y su legado histórico. Estas localidades son: Santa Gadea del Cid (Burgos), Oseira (Ourense), Vilanova dos Infantes (Ourense) y Alpuente (Valencia).

¿Qué significa formar parte de la red “Los pueblos más bonitos de España”?

Entrar en esta prestigiosa red no es una simple etiqueta. Los pueblos seleccionados han pasado por una auditoría exigente en la que se evalúa la conservación del patrimonio, coherencia urbanística, limpieza del entorno, gestión turística sostenible y oferta cultural.

La incorporación de nuevas localidades refuerza la idea de que el turismo rural en España sigue creciendo con calidad, más allá de los destinos tradicionales. El objetivo de esta asociación no es solo promocionar estos lugares, sino protegerlos, fomentar la vida rural y el desarrollo sostenible, mostrando al viajero que cada región del país tiene secretos por descubrir.

Los cuatro nuevos pueblos más bonitos de España

Santa Gadea del Cid

Esta localidad se encuentra en el noroeste de la provincia de Burgos, en pleno Valle del Ebro, muy cerca de la frontera con Álava.

Ha sido valorado por esta asociación por su estructura urbana homogénea y su aire de villa histórica; sus calles empedradas, casas blasonadas y arquitectura tradicional lo convierten en un ejemplo muy bien conservado de la Castilla medieval.

Entre sus principales puntos de interés se encuentra la Iglesia-Fortaleza de Santa María, un templo del siglo XIV que domina el caserío y recuerda la importancia estratégica del lugar en el pasado, cuando la villa formaba parte de las defensas de la Corona de Castilla. Los restos de las antiguas murallas, la calle Mayor con balcones de madera y los portones de sillería son un gran reflejo del pasado medieval que aún late en cada rincón.

Santa Gadea del Cid es ideal para aquellos que buscan un viaje en el tiempo. Se trata de un pueblo pequeño, recogido y muy agradable para recorrer a pie, pudiendo hacer pausas en sus plazas y admirando el paisaje del valle burgalés.

Oseira

Se trata de una pequeña localidad del municipio de San Cristovo de Cea, en la provincia de Ourense, en la Galicia interior.

La gran joya de esta localidad es el Monasterio de Santa María la Real de Oseira, uno de los conjuntos monásticos cistercienses más importantes de España. Este monasterio, cuya construcción comenzó en el siglo XII y se prolongó hasta el XVI, destaca por su sobriedad arquitectónica y su impacto histórico en la región. El templo con su iglesia y claustros, es un claro ejemplo de la arquitectura cisterciense en España, y su planta armoniosa se integra en el entorno natural gallego.

El monasterio ha sido históricamente un lugar de retiro espiritual, en él se pueden disfrutar de jardines y zonas de paseo, además de admirar su fachada monumental. Cerca de él se pueden descubrir sendas rurales, arroyos y bosques que hacen que la visita sea completa.

Oseira es un lugar perfecto para los amantes de la historia, la espiritualidad y la naturaleza. Con su monasterio como núcleo, la localidad es ideal para aquellos que buscan silencio, reflexión y disfrutar de la belleza arquitectónica.

Vilanova dos Infantes

Esta localidad también se encuentra en la provincia de Ourense, en la comarca de Celanova, y se trata de una de las aldeas históricas más singulares del noroeste español.

El elemento más emblemático de Vilanova dos Infantes es la Torre da Homenaxe, un vestigio medieval de lo que fue un castillo, que aún domina el paisaje desde lo alto. Las calles empedradas, las casas de piedra tradicionales y los hórreos dispersos por el caserío transmiten una sensación de autenticidad y memoria rural muy arraigada.

Otro de los puntos claves de esta aldea es el Santuario de A Virxe do Cristal, famoso por la diminuta imagen que da nombre al templo, alrededor de la cual se celebran festividades locales como la romería del 15 de septiembre.

Esta aldea es ideal si se quiere descubrir la Galicia profunda, esa que a menudo pasa desapercibida pero ofrece un patrimonio rural auténtico, con tradiciones vivas y un entorno tranquilo para disfrutar de un paseo sin prisas.

Alpuente

Se encuentra en la provincia de Valencia y es el primer municipio valenciano que entra en la red de Los pueblos más bonitos de España.

Este destino destaca por su trazado urbano medieval y su patrimonio arquitectónico. El núcleo histórico conserva restos de las murallas medievales, la Torre de la Alhama (o Torre Aljama) que formaba parte del recinto defensivo, y también la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, un edificio con influencias románicas y góticas.

Además de este legado arquitectónico, Alpuente alberga un interesante museo paleontológico con huellas de dinosaurios y fósiles de más de 140 millones de años, lo que añade una dimensión sorprendente para aquellos que visitan este municipio. Su entorno natural, rodeado de montes, barrancos y caminos rurales, hacen que sea una experiencia única.

Alpuente ofrece el equilibrio perfecto entre patrimonio medieval, legado paleontológico y naturaleza, por lo que es ideal para viajeros curiosos y amantes de destinos rurales.