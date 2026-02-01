Eclipse solar total en 2026: los lugares donde mejor se podrá observar en España

Marta Egea 01 FEB 2026 - 19:00h.

Ciudades como A Coruña, Oviedo, Bilbao o Zaragoza se sitúan dentro de la franja de totalidad y ofrecen ubicaciones privilegiadas para observar este fenómeno

El eclipse solar de 2026 impulsa un boom turístico rural con un 830% más de reservas en España

MadridEl 12 de agosto de 2026 será una fecha inolvidable para aquellos que disfrutan mirando al cielo, ya que se producirá un eclipse solar total durante la puesta de sol. Se trata de un fenómeno astronómico que no se suele ver en Europa con tanta espectacularidad desde hace décadas. En España, este eclipse será visible en su totalidad, es decir, con el Sol totalmente oculto por la Luna, en una amplia franja del norte y noreste de la península que recorre el país de oeste a este, desde Galicia hasta el Mediterráneo y las Islas Baleares.

Es algo excepcional, ya que se podrá ver desde varias provincias españolas, lo que ha disparado la fiebre por el astroturismo, y dará la oportunidad a millones de personas de ver cómo el día se oscurece brevemente, dejando a la vista la corona solar, el halo luminoso que rodea al Sol y que normalmente no es visible a simple vista.

Qué es un eclipse solar total y por qué es especial

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre. Cuando la ocultación es completa, la Luna cubre por completo el disco solar, hablamos de un eclipse solar total. Durante unos minutos, el día se oscurecerá dándole al cielo un tono crepuscular y sólo la corona solar permanece visible.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 es especial porque será el primer eclipse solar total visible en Europa desde 1999 y el primero en la península ibérica en más de un siglo. Como hemos mencionado, su franja de totalidad cruzará España de oeste a este, y también será visible en partes del norte de Portugal y en las Islas Baleares. Además, este fenómeno se dará durante la puesta de sol, lo que añadirá un efecto visual impresionante sobre el horizonte.

El eclipse comenzará como parcial a partir de las 19:30 horas aproximadamente y la fase de totalidad, se producirá alrededor de las 20:26-20:30 horas en muchas zonas de España.

La franja de totalidad en España: qué provincias y ciudades la atraviesan

Según los mapas oficiales de eclipses, la franja de totalidad recorrerá gran parte del norte de la península ibérica, permitiendo ver el eclipse en toda su magnitud desde multitud de provincias.

Algunos de los lugares donde se podrá ver el eclipse total solar son: A Coruña, Oviedo y algunas zonas de Asturias, León, Bilbao y gran parte del País Vasco, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, Burgos, Soria, Palencia, Lleida, Lugo y Santander entre otros puntos del norte y del centro-norte peninsular.

Dentro de esta franja, la duración de la fase de totalidad variará ligeramente según la ubicación. En ciudades como Oviedo y Palencia, por ejemplo, se espera que eclipse total dure alrededor de 1 minuto y 40 segundos, siendo una experiencia notablemente prolongada del fenómeno.

Es importante señalar que ciudades como Madrid o Barcelona quedarán justo fuera de esta franja de totalidad, por lo que desde ellas se podrá ver el eclipse de forma parcial, a pesar de que la ocultación será del 90% del disco solar.

Mejores lugares para verlo en España

Este eclipse solar total atravesará España de oeste a este, así que se podrá ver desde buena parte de la península. Por un lado, desde A Coruña que será uno de los primeros puntos del país en entrar en la zona de totalidad, con la ventaja añadida de contar con costa y miradores naturales orientados hacia el oeste, perfectos para un eclipse que coincidirá con la puesta de sol. Galicia y el noroeste se perfilan como uno de los destinos más atractivos para ver este eclipse y disfrutar de su paisaje.

En el interior norte, ciudades como Oviedo, León o Palencia también quedarán bien centradas dentro de la franja de totalidad, lo que garantiza una duración del eclipse algo mayor que en otros puntos. Estas zonas suelen ofrecer cielos relativamente despejados, amplios espacios abiertos y una buena red de infraestructuras, lo que las convierte en lugares muy recomendables para seguir este fenómeno con comodidad.

El País Vasco será otra de las regiones privilegiadas. En ciudades como Bilbao o Vitoria-Gasteiz, el eclipse podrá observarse en su totalidad desde parques urbanos, colinas o miradores naturales, haciendo que la combinación de este eclipse con sus propuestas gastronómicas y culturales sean la excusa perfecta para unos días libres.

Más al este, Zaragoza, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, especialmente Palma de Mallorca, también se situarán dentro de la franja de totalidad. En estos casos, la observación con el Mediterráneo como horizonte añadirá un componente visual especialmente atractivo, convirtiendo el eclipse en una experiencia difícil de repetir.

Consejos para observar el eclipse de forma segura

Presenciar un eclipse solar total es una experiencia única, pero también exige tomar precauciones importantes para que la vista no se vea dañada.

Nunca se debe mirar directamente al Sol sin la protección adecuada fuera del breve momento de totalidad.. Para ello se deben utilizar gafas homologadas con filtros solares específicos para eclipses. Si se observa el eclipse parcial, es decir, antes y después de la totalidad, hay que tomar las mismas precauciones. También se pueden utilizar proyecciones indirectas.

En lugares abiertos, se recomienda escoger sitios con vistas despejadas al oeste, debido a que este eclipse ocurrirá cerca de la puesta de Sol.