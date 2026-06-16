Alberto Álvarez 16 JUN 2026 - 10:04h.

Las solicitudes de alta al programa podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026

Si ya tienes 60 años puedes optar a alguna de las 880.000 plazas de los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027

Compartir







Si ya tienes la edad mínima para viajar con el Imserso, y cumples con el resto de requisitos, esto te interesa. El BOE ha publicado la convocatoria de plazas de la nueva temporada del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Desde ya, los viajeros que no estén dados de alta en el sistema pueden apuntarse en esta dirección. Esta solicitud es necesaria para obtener la resolución que acredita la condición de persona beneficiaria del Programa de Turismo y que permitirá acceder a las plazas una vez que sean convocadas, presumiblemente en septiembre. Las solicitudes de alta al programa podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026.

Las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tienen que cumplimentar una nueva solicitud, salvo que quieran modificar algún dato, para lo que tendrán el mismo plazo citado.

Número de plazas

Para la temporada 2026-2027, el Imserso ofrecerá 879.213 plazas, de las cuales se han vuelto a reservar un total de 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros, destinadas a los y las pensionistas con menos recursos.

Todas las personas beneficiarias del programa recibirán a partir de la segunda quincena del próximo mes de agosto, aproximadamente, una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes. Se estima que la comercialización de los viajes se iniciará en el mes de septiembre y se podrá empezar a viajar a partir del mes de octubre.

Las casi 880.000 plazas que se ofrecen se reparten en 440.284 plazas en turismo de costa peninsular; 228.142 plazas para turismo en costa insular y 210.787 plazas para turismo de escapada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Canon de 100 euros

Además, se mantienen las medidas incorporadas en la anterior temporada, como el canon de 100 euros por plaza en temporada alta. La temporada alta comprende los meses de octubre, mayo y junio menos en Canarias, donde la temporada alta son los meses de diciembre, enero y febrero. También se mantiene la medida de que quienes realicen dos viajes o más, independientemente del destino elegido, deberán parar 100 euros más por viaje.

Menos de 50 euros

Se reservarán un total de 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros por plaza. De esta manera, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Otra de las medidas incorporadas en la anterior temporada y que se mantiene es la posibilidad de que las personas usuarias viajen con sus animales de compañía en la costa peninsular y costa insular, poniendo en valor los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

Qué se valora

El Imserso utiliza un sistema de puntuación que valora cuestiones como la capacidad económica de los mayores, su edad, la asiduidad con la que han realizado viajes en temporadas anteriores y otras circunstancias personales.

La participación en temporadas anteriores del programa es el factor más decisivo a la hora de obtener puntos para recibir la catalogación de acreditado preferente. Y es que aquellas personas que no hayan viajado en las dos últimas temporadas y que, además, hayan estado en lista de espera en la última obtendrán 225 puntos (50 por la primera circunstancia y 175 por la segunda). También recibirán 40 puntos las personas que no viajaron en la última campaña, pero sí en la penúltima, y 20 aquellas que sí viajaron en la última, pero no en la anterior.

La edad del solicitante es otro de los factores tenidos en cuenta. A los ciudadanos de 60 años se les otorgan dos puntos, y se suma un punto por cada año adicional hasta un máximo de 20 a partir de los 78 años. En solicitudes conjuntas, como las de matrimonios o parejas de hecho, se toma la media aritmética de las edades de ambos.

En cuanto a la situación económica, se tendrá en cuenta el importe de la pensión no contributiva de jubilación o invalidez. Hasta 628,80 euros: 50 puntos; más de 628,80 euros y hasta 900 euros: 45 puntos; de 900 a 1.050 euros: 40 puntos; de 1.050 a 1.200 euros: 35 puntos; de 1.200 a 1.350 euros: 30 puntos; de 1.350 a 1.500 euros: 25 puntos; de 1.500 a 1.650 euros: 20 puntos; de 1.650 a 1.800 euros: 15 puntos; de 1.800 a 1.950 euros: 10 puntos; de 1.950 a 2.100 euros: 5 puntos; y más de 2.100 euros: 0 puntos.

Por último, el Imserso concede 10 puntos adicionales a las personas con alguna discapacidad; otros 10 a los mayores que sean miembros de familias numerosas de categoría especial; y cinco a quienes pertenezcan a familias numerosas de categoría general.

Precios

Si se sigue la tendencia de los años anteriores los viajes de la temporada 2026/2027 serán entre el 6 y el 7% más caros. Esta temporada 2025/2026 las opciones más económicas son las escapadas a capitales de provincia, desde 132,91 euros por 4 días y 3 noches, mientras que los viajes más caros son los de Canarias con transporte, que llegan a 564,72 euros en temporada alta para estancias de 10 días y 9 noches. En la costa peninsular, los precios van desde 224,63 euros sin transporte para 8 días hasta 409,22 euros con transporte para 10 días en los meses con suplemento.

Los precios incluyen alojamiento en habitación doble compartida, pensión completa —salvo en capitales de provincia, donde el régimen es de media pensión—, seguro y transporte cuando la modalidad lo contempla. Hay suplementos: habitación individual desde 22 a 26 euros por noche, menús especiales de Navidad y Fin de Año a 20 euros por comida o cena.