Los médicos recomiendan una dieta rica en frutas y verduras como tratamiento principal para la hipertensión

Los médicos recomiendan que las frutas y verduras sean una parte fundamental del tratamiento de los pacientes con hipertensión ya que se ha descubierto que las dietas ricas en frutas y verduras reducen la presión arterial , reducen el riesgo cardiovascular y mejoran la salud renal debido a sus efectos productores de base, al contrario que ocurre con las dietas ricas en productos animales, según un nuevo estudio publicado en 'The American Journal of Medicine'.

La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, Enfoques dietéticos para detener la hipertensión), rica en frutas y verduras, reduce la presión arterial y es el tratamiento de primera línea recomendado para la hipertensión primaria. Sin embargo, esta dieta no se prescribe lo suficiente y, cuando se prescribe, no se implementa lo suficiente a pesar de los datos epidemiológicos que la respaldan.