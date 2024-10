Patricia convive con una bolsa adherida a su abdomen para hacer sus necesidades: "Es lo que me permite vivir"

Tras dos años y ocho meses con la bolsa, se la retiraron. A partir de aquí, la estabilidad que hasta ahora tenía, se fugó con ella. "Pasé 10 años con una muy mala calidad de vida, iba de 20 a 30 veces al baño al día por la incontinencia fecal que me provoca no tener intestino grueso y que parte del delegado esté extirpado. No dormía por las noches de las veces que me levantaba al baño", relata durante una entrevista a la web de Informativos Telecinco.