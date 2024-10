Los cristales de las gafas de ver y de sol también caducan: ¿cuándo se deberían cambiar?

El médico oftalmólogo señala que, en el caso de l as gafas de sol , el factor de protección solar ultravioleta acaba perdiendo su efecto , una cuestión a tener muy en cuenta por sus posibles implicaciones.

En ese sentido, destierra un mito relativamente extendido: "No por ser más oscuro el cristal de la gafa, éste protegerá más los ojos".

Delimitar la caducidad de los cristales , no obstante, “depende mucho de cada gafa” y “del uso que se les dé”. Las revisiones anuales oftalmológicas que se deben hacer para analizar el estado del ojo del paciente, así como de las gafas que utiliza, son el mejor modo de determinarlo.

“En los adultos habría que revisar cada año; y a los niños cada seis meses. Cada vez que se examina el ojo, también se analiza el estado de las gafas. Si no, como norma genérica, entre 3-4 años suele ser la fecha habitual de caducidad de las gafas antes de perder sus características; pero es muy genérico”, apunta García Delpech, haciendo una estimación, pero reiterando que “depende del uso de cada gafa”.

"Se trata de una capa que se pone por encima del cristal, que se puede ir perdiendo con el paso del tiempo , y puede generar manchas en la gafa. De esta manera, un cristal con un tratamiento antirreflejante con el tiempo, o con el desgaste puede ser peor que no haber puesto ese tratamiento al cristal, porque esas manchas te impiden ver”, precisa el médico oftalmólogo en declaraciones recogidas por EuropaPress Infosalus.

Además, aconseja limpiar los cristales con productos específicos para ellos. Si no, recomienda hacerlo con un jabón neutro , pero siempre con una tela específica para ello, "no con papeles que pueden rayarla".

Igualmente, llama a no dejar las gafas de sol expuestas a agentes externos, –como dejarlas en el coche expuestas al calor de forma excesiva, lo que puede dañar no solo los cristales sino también la estructura de la gafa–, así como procurar que no se doblen y mantengan su forma original.