Aunque el estudio no establece una relación directa entre las partículas de plástico y la demencia , genera dudas sobre las posibles repercusiones para la salud debido a la exposición a los plásticos. Si bien la comunidad científica tiene claro que estas partículas están presentes en nuestro organismo, aún se desconoce su impacto exacto en nuestra salud.

El profesor de ciencias farmacéuticas de la Universidad de Nuevo México, afirma la consecuencia de esta situación: "Creemos que esto no es más que un reflejo de la acumulación y exposición medioambientales". A su vez, asegura que "la gente está expuesta a niveles cada vez mayores de microplásticos y nanoplásticos".

Campen indica que la edad de la persona no se relacionaba con la cantidad de plástico en los órganos, lo que sugiere que el cuerpo elimina el plástico de alguna forma. De no ser así, los órganos de las personas mayores seguirían acumulando plástico con el paso de los años.

Aunque la comunidad científica aún no comprende completamente las repercusiones de los PNM en el cerebro , ha solicitado más investigaciones para determinar si resultan perjudiciales. Algunos estudios han sugerido que la presencia de nanopartículas en las arterias podría ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, y que las células cancerosas en el estómago pueden multiplicarse con mayor rapidez al entrar en contacto con nanopartículas.

"Cada vez más estudios demuestran que los plásticos están presentes en el cerebro, incluido este nuevo, y no deberían estar ahí", asegura Kasteel. "No sabemos mucho sobre los efectos para la salud, pero el hecho es que están ahí y no deberían estarlo, y quizá eso sea suficientemente preocupante", añade.