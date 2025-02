"Pensé que estaba ocasionado por una muela del juicio que me habían extraído recientemente", cuenta. Después de descartar esta posibilidad, los especialistas le informaron que se trataba de una otitis externa aguda. Sin embargo, con el tiempo, se dieron cuenta que tampoco se trataba esto , ya que su dolor no remitía.

Ponerle nombre y apellidos a lo que te ocurre, en ocasiones, puede ser un alivio. Sin embargo, para Vanesa las adversidades siguieron presentes. "En las revisiones, los mismos neurólogos del hospital me indicaron que ellos no eran especializados en estas enfermedades y me facilitaron los nombres de especialistas privados, que no se han atrevido a llevar mi caso", indica.