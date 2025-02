Hay determinadas personas a las que, misteriosamente, no les afecta para nada el consumo de café; mientras que otras no pueden beber ni una taza de café al día porque les afecta, y notablemente, a su descanso nocturno.

Cuenta a su vez esta doctora que la cafeína pasa rápido al torrente sanguíneo y después al cerebro, y hasta 6 horas antes de irte a la cama se podría tomar café: "Todos tenemos un periodo de somnolencia fisiológica (somnolencia postpandrial), que es la hora de la siesta, y en la que todos tenemos tendencia al sueño. Aquí en este pico podemos tomar café. Y hasta ahí podemos tomarlo porque si no bloqueamos los receptores que inducen el sueño. Entre 6 y 12 horas dura el efecto de la cafeína, aunque no es lineal tampoco".

En este sentido, preguntamos a esta doctora por los posibles beneficios de tomar café para nuestra salud , a lo que insiste en que "el café no hay que demonizarlo", sino que se puede tomar, "pero a la hora que se puede tomar". "Está bien porque te activa, pero luego por la noche perjudica el sueño, no interfiere en éste hasta la hora de comer", insiste la doctora Wix.

De hecho, destaca que el café por la mañana se puede tomar, "es un buen activador", y a muchas personas les viene bien. "Esa necesidad de tomar café, o esa 'adicción' no es que necesites más café para despertarte, no genera tolerancia, ni cada vez necesitas más café para despertarte, no pasa esto con el café. Nos viene bien como activador. Pero no es una droga que cada vez necesitas más para despertarte", aclara Rebel Wix.