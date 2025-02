Un 65 por ciento de los procedimientos estéticos que se hacen en España están llevados a cabo por profesionales no cualificados , y un 20 por ciento de las intervenciones se realizan en centros de estética, peluquerías e incluso en domicilios privados, lo que puede derivar en problemas de salud para el paciente, tal y como ha señalado la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

De hecho, hasta un 15 por ciento de las primeras visitas registradas en la SEME son pacientes que llegan con efectos adversos que han aparecido por intervenciones realizadas en este tipo de establecimientos no cualificados, entre los que se han llegado a encontrar lavabos de cafeterías o trastiendas de zapaterías.

Tras ello, ha explicado en una rueda de prensa que la Medicina Estética no consiste en cambiar los rasgos para que todo el mundo parezca "hijo del mismo padre", sino de enfatizar los atributos personales y respetando "la idiosincrasia de cada uno".

Por este motivo, la organización ha lanzado la campaña 'Tu cara ya no me suena', cuyo objetivo es concienciar tanto a la población, para que se conciencie sobre la necesidad de tener un criterio adecuado, como a los médicos, de forma que no lancen mensajes deshonestos respecto a este tipo de prácticas.