En cuestiones de alimentación, el actor de 'Entrevías' tiene un consejero muy cercano que se preocupa de que coma bien, su hijo Nicolás. "Él come mucho mejor que yo y me da muy buenas lecciones. Ahora que se está haciendo todo un chef, la verdad es que me incorpora a la dieta muchos alimentos y platos nuevos que yo soy obediente y pruebo, porque además noto los buenos resultados", reconocía en la mencionada entrevista.