"Hemos fracasado. Las nuevas generaciones no están preparadas para la vida". Así de contundente se ha expresado la psicóloga María Jesús Álava Reyes sobre la educación que estamos dando a nuestros hijos, sobreprotegidos y bombardeados por la tecnología, en "un estado de insatisfacción permanente , que se hunden ante cualquier complicación, incapaces de afrontar las frustraciones y la decepción".

En consecuencia, dice que los jóvenes no tienen recursos ante las primeras dificultades o c ontrariedades de la vida, se hunden: "Nunca hemos tenido tantos jóvenes y adolescentes y en tan malas condiciones , con autolesiones que les quitan la tensión interna, y totalmente desesperanzados ante las primeras dificultades en la adolescencia, como que tienen un grupo de amigos que le han echado, o el amigo más importante les ha fallado, o cuando el primer amor ha sido un fracaso".

De esta manera, incide en que a los jóvenes les hemos dejado sin esas habilidades o recursos, según esta conocida especialista. "Si ante las primeras dificultades les hemos dejado huérfanos emocionalmente el panorama es preocupante, es una de las cosas que como psicóloga más me preocupa", afirma.

La psicóloga ha advertido el riesgo de darle todo a los jóvenes lo que quieran cuando están tristes. "Les damos todo sin necesidad de esforzarse, pero también están metidos en un universo donde la influencia de las nuevas tecnologías es tremenda y no tienen recursos para gestionarlo" , advierte.

Aquí destaca que una de las cosas que más le dicen los padres es que de lo que más se arrepienten es del día en el que le compraron el móvil a su hijo. "A través de los portátiles, de las tabletas, o de los móviles les entra tanta información, y para la que no están preparados, que esto les hace ser más frágiles y vulnerables. No hemos sido capaces de reaccionar frente a la gravedad que conlleva el tema, y por ejemplo hay niños de 9 años en nuestro país que ven porno, o son receptores de mensajes del mundo consumista", indica.

Esto lleva a que "no valoren nada" y refuerza una idea equivocada de que no hay que esforzarse por nada, incluido a nivel escolar. "Por eso también en España se da el mayor índice de Europa en fracaso escolar; también son una generación a la que les cuesta motivarse e ilusionarse, y son edades que tendrían que estar contentos y llenos de energía y no lo están", ha explicado Álava Reyes.