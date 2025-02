"Pensar es inevitable, pero sobrepensar es opcional", nos dice la psicóloga Júlia Pascual , autora de 'No te comas el coco' , para explicar que es posible frenar el ciclo de la rumiación, ese 'comecocos' que cada vez ocupa más espacio en la mente. "La persona se siente atrapada en una espiral de pensamientos intrusivos que no puede detener, dejándola vacía, sin fuerzas y desconectada de la realidad. Este estado de sobrepensar lleva a que la persona pierda la capacidad de atender al presente, ya que toda su atención está dirigida hacia su mundo interno, en un juego mental que se vuelve autodestructivo y perverso ", sostiene la psicoterapeuta.

Cuando una persona sobrepiensa es incapaz de tomar decisiones. Se encuentra atrapada evaluando todas las posibilidades una y otra vez, pero no puede actuar. "Cuando no logramos tomar una decisión, nuestra mente entra en un estado de bloqueo, atrapada en un bucle de análisis excesivo. Buscamos certezas absolutas en un mundo incierto, y al no encontrarlas, seguimos dando vueltas sin llegar a una conclusión. Parecemos que intentamos ser videntes como si tuviéramos una bola mágica que nos indique y nos de señales de lo qué hacer", indica Pascual.