Este especialista advierte de que, contrariamente a lo que se piense, sí se pueden desarrollar infecciones por el mal empleo de las lentes de contacto. "Como no haber ido al oftalmólogo para ver si podemos llevar o no lentes de contacto. Porque hay pacientes que no pueden llevarlas, porque el hecho de que las lleven favorece en algunos casos las infecciones; pero también se pueden hacer infecciones si se manipulan mal y no se lavan las manos antes; si el tiempo de uso es superior al recomendado; si se usa agua del grifo, o cualquier otra agua dulce, aunque sea potable, porque realmente éstas no son buenas para las lentes de contacto", asevera.