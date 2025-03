Los jugos gástricos, la clave para un correcto funcionamiento del sistema digestivo

Para una digestión correcta y saludable necesitamos una cantidad muy elevada de jugos gástricos . Así se mantiene un ambiente muy ácido en el estómago y se impide el que crezcan microorganismos de más que no nos vienen bien a nuestra salud.

D.Andonova mantiene así que el estómago es la parte más importante de la digestión, entre otros puntos gracias a los jugos gástricos: "Cuando tenemos buenos jugos gástricos el estómago digiere súper bien, absorbemos mejor los nutrientes, no tenemos digestiones pesadas; si bien cuando fallan, esto afecta a todo el tubo digestivo, si no están bien los jugos gástricos tampoco se cierra bien el estómago, se pueden tener digestiones pesadas, y la hinchazón propia del intestino porque no hacemos bien la digestión arriba".