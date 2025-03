Nuestra autoestima la creamos en base a los ojos de nuestro entorno, por ello, muchas veces las causas también se encuentran en nuestro pasado. Las causas más comunes suelen ser debido a críticas, etiquetas dañinas que afectan a nuestro autoconcepto. Y las podemos reflejar como ser incapaz de poner límites o priorizarse ante los demás y no ser consciente de nuestras necesidades.

Nos miramos, nos cuidamos y nos queremos, como lo hicieron con nosotros cuando éramos peques. Si tuvimos un problema en nuestro pasado y al recurrir a nuestras figuras de referencia no nos hicieron caso e invalidaron nuestras emociones, entenderemos que no es importante y, probablemente, no volvamos a contar nuestros problemas. Quizá en nuestro presente, lo demostremos siendo personas más herméticas, que intentan solucionar sus problemas sin pedir ayuda y les cuesta mucho mostrar emociones y sus necesidades.