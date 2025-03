"Gracias a Dios que me he salvado. Yo le pregunté al jefe de la UCI de Marañón qué probabilidades de morir tenía y me dijo que 97 o 98 por ciento", recuerda. El actor también reconoce los "delirios" que tenía. "Me acuerdo que de lo primero que llegué a preguntar es si había muerto Piqueras", le dice.