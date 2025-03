Algunos oncólogos están denunciando presiones de una compañía de tratamientos médicos para que no prescriban terapias de elevado coste que sí se utilizan en la sanidad pública. Aseguran que les invitan a proporcionar otros más baratos y que son menos eficaces . La empresa en cuestión lo niega y asegura que son los especialistas los que tienen la última palabra, como informan en el vídeo M. Fente y V. Melendre.

La compañía, por su parte, asegura que la decisión final de la prescripción "es siempre del facultativo". "En ningún caso deniega uno u otro tratamiento y la decisión final de prescripción es siempre del facultativo", al tiempo que indica que "no obtiene beneficio adicional en función del tipo de recomendación que emita" y que sus informes están "basados en parámetros estrictamente profesionales y medibles, se asesora sobre si el tratamiento está indicado o no para el paciente".

Así, los documentos que denuncian los oncólogos recogen reacciones de los asesores oncológicos de Atrys en los que no se autoriza en un primer momento los tratamientos propuestos de mayor precio. Algunos de estos fármacos son avastin, panitumumab, cetuximab, ramucirumab u pertuzumab.

Por el momento, la Sociedad está recopilando información y no tiene todavía unas conclusiones: "Pero dada la relevancia social y profesional del asunto es nuestro compromiso responder lo antes posible a la demanda de información que se nos solicite y mostrarnos a disposición de las partes interesadas para establecer soluciones rápidas y eficaces que eviten que pacientes con cáncer no se vean perjudicados, por no recibir el tratamiento más adecuado", ha añadido Rodríguez.