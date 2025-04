Analizando las variables sociodemográficas, se observa que las mujeres (42,5%) se automedican más que los hombres (34,4%). Contrariamente a lo que podría pensarse, el grupo de edad que más recurre a los tratamientos sin prescripción son lo s jóvenes de 18 a 25 años , entre quienes la mayoría (52,2%) toma algún tipo de medicación por decisión propia sin consultar con un profesional de la salud mientras que los datos descienden a medida que lo hace la edad. Además, las diferentes situaciones laborales influyen en gran medida en el grado de automedicación ya que, quienes han perdido su trabajo o han estado en ERTE, recurren a la automedicación en un 56,6% de los casos. Por otro lado, los que trabajan actualmente también toman más productos para la salud sin prescripción que aquellos que no tienen un empleo (42,1% frente al 33,7%, respectivamente).

Por comunidades autónomas, e l País Vasco (46,2%), Navarra (45%) y Castilla-La Mancha (44,4%) concentran más personas que se automedican. En cambio, Aragón (24,8%), Castilla y León (30,2%) y Asturias (32,2%) son las regiones con menos porcentaje de personas que recurren a esta práctica. Andalucía destaca por ser la región en la que los ciudadanos toman más fármacos por decisión propia: casi una de cada cuatro personas toma medicamentos que no le han sido recetados.

Al analizar las razones para automedicarse en función de los perfiles, se observa que los hombres tienden más a tomar preparados sin prescripción porque piensan que lo que les pasa no es grave (40,9% de las respuestas, frente a un 25,6% de las mujeres) o porque siempre toman lo mismo (19,5% de la muestra masculina, frente al 13,2% de la femenina). Los otros motivos más frecuentes, aunque con menos respuestas, están relacionados con el tiempo: no querer perder tiempo yendo a la consulta o no tener que esperar a que den una cita en el centro sanitario.