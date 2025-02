"We did it! (Lo hemos conseguido)", ha celebrado con ella Verdeliss. Pero no ha sido nada fácil. "Hoy ha sido duro y creo que ha sido mi mayor victoria porque me he enfrentado a lo que de verdad suponía este reto. Ha sido un descontrol loco de no dormir, de no comer. De cambios de altitud, humedad... Hoy mi cuerpo ha terminado de reventar. No podía parar de vomitar durante toda la carrera. Ha sido tirar de corazón para superarme a mí misma y por mi familia, para demostrarles a ellos que los límites nos los ponemos nosotros y que los sueños se consiguen y se transforman en esta medalla", ha dicho una emocionada Estefanía Unzu, levantando su medalla.