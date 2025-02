Saray tiene epilepsia refractaria, es decir, que no responde al tratamiento farmacológico y lo largo de su vida ha experimentado distintos tipos de crisis. Las primeras, cuando aún no había un diagnóstico, se manifestaban con una intensa sensación de déjà vu que podía ocurrir hasta ocho o nueve veces al día. "Los pelos se me ponían de punta y un olor me atrapaba, siempre el mismo, estuviera donde estuviera", recuerda. Durante un tiempo, llegó a pensar que estaba perdiendo la cabeza, hasta que, por fin, recibió un diagnóstico que le dio sentido a lo que le ocurría y entendió que estos síntomas son frecuentes.