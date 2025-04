Es más, sostiene que el inicio o el curso de este síntoma se desconoce, "no se sabe muy bien cuándo aparece", a la vez que insiste en que hay que estar muy tranquilos porque es algo "súper común ", y que además puede pasar tanto en la fase REM del sueño, como en la fase no REM.

Sobre los posibles factores que explican por qué algunas personas hablan dormidas y otras no, el miembro de la SES subraya que este fenómeno "no tiene ninguna repercusión" más allá de despertar al compañero de cama: "Pero si aparece con otros síntomas, sí que podemos estar hablando de algunas enfermedades , por lo que habría que consultar".

En el caso de la parasomnia no REM, dice que la más conocida es el sonambulismo; mientras que las formas más leves de parasomnia no REM son los terrores nocturnos (se puede incorporar dentro de la cama y tienen una activación muy fuerte donde se acelera el corazón, pueden tener palpitaciones, gritan, sudan), así como los despertares confusos (no suele haber vocalizaciones, abre los ojos, se incorpora en la cama, mira desorientado dónde está, y se vuelve a tumbar y no se acuerda).