"La adolescencia es una etapa de profunda transformación, y los malestares que surgen cada vez resulta más difícil abordarlos desde una perspectiva médica clásica", señaló el Dr. Álvaro Pico, psiquiatra y director médico de la Clínica Nuestra Señora de La Paz. A su juicio, muchas de las problemáticas actuales no encajan en los diagnósticos psiquiátricos clásicos, pero aun así requieren atención: "Hay una parte de trastorno mental, pero otras no tienen ese rango; sin embargo, es un malestar que debe ser intervenido para que no acabe patologizándose".