El inicio de la terapia para aceptar su adicción al móvil no fue fácil. "Al principio no me lo tomé bien. Tenía cambios de humor muy drásticos y me enfadaba mucho si me amenazaban con quitarme el móvil", recuerda Gemma, que asegura que "el teléfono era mi apoyo emocional, era todo para mí, si me lo quitaban era como entrar en un agujero oscuro. Me sentía sola, enfadada, triste y con ansiedad".