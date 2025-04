Recuerda aquel momento como una de las noticias más impactantes de su vida. "Fui solo en coche a recoger los resultados. No quise que nadie me acompañara. Cuando me lo confirmaron, me quedé sentado dentro del coche sin poder volver a casa. Fue un golpe muy duro", cuenta durante una entrevista telefónica con la web de Informativos Telecinco. "No conocía el síndrome, pero me explicaron que acabaría perdiendo la audición y la vista, y que no existe una cura".