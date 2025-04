Según este estudio inicial, realizado por el nuevo laboratorio del Centro de Ciencias Traslacionales del Instituto de Investigación, el RMC-6236, al combinarse con otros fármacos de eficacia probada contra el cáncer de páncreas, constituye un nuevo agente prometedor contra RAS, en particular KRASG12X. Los inhibidores actuales de KRASG12C no pueden actuar sobre otras mutaciones y, a menudo, tienen el efecto no deseado de generar resistencia a los fármacos en los tumores de los pacientes.