El estudio indica que, aunque los niños que reciben nirsevimab se pueden contagiar con el VRS y acabar hospitalizados, la gravedad del cuadro clínico durante la hospitalización es muy inferior a la de los menores que no reciben la inmunización, según ha informado la UGR este viernes en una nota de prensa sobre este estudio.

El nirsevimab no es un tratamiento, sino una medida preventiva. Hasta la campaña pasada, las únicas que se aplicaban a nivel poblacional eran vacunas. Entre ellas, no se utilizaba ninguna frente al VRS. Sin embargo, desde la campaña 2023-2024 cambió el paradigma de la inmunización "porque se empleó por primera vez en el mundo una medida no vacunal basada en el uso de un anticuerpo monoclonal".