La aplicación móvil permite a los pacientes con insuficiencia cardíaca monitorizar sus constantes vitales desde casa, facilitando el seguimiento médico

El proyecto del Hospital de Bellvitge ha logrado reducir la mortalidad hasta en un 54% y las hospitalizaciones en un 70%

La telemedicina y el seguimiento remoto están demostrando un impacto muy positivo en la salud de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un innovador proyecto que se está desarrollando en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, ha conseguido reducir la mortalidad en estos pacientes hasta en un 54%, además de disminuir un 70% las hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad. Así lo informan en video M. Fente y M. Alcázar.

Este avance ha sido posible gracias a una aplicación móvil que permite a los pacientes introducir cada día desde casa sus constantes vitales -como la presión arterial, el peso corporal y la frecuencia cardíaca-, datos que son recibidos directamente por los profesionales sanitarios encargados de su seguimiento. Los resultados de este estudio pionero han sido publicados recientemente en la prestigiosa revista científica The Lancet.

Gloria Casas es una de las pacientes que forma parte de este programa desde enero. Cada día apunta sus datos biométricos en la aplicación desde su domicilio. Gracias a este sistema, los médicos pueden vigilar su estado sin necesidad de que acuda constantemente al hospital, citándola solo cuando detectan alguna irregularidad o descompensación.

"Antes no podía dormir casi por las noches, no podía respirar bien y se me hinchaban las piernas", relata Gloria, describiendo algunos de los síntomas que sufren quienes padecen insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad crónica afecta a más del 2% de la población y "se caracteriza por la incapacidad del músculo cardíaco para bombear sangre de manera eficiente", aclara Josep Comín, jefe del área de enfermedades del corazón en el Hospital de Bellvitge. Según Comín, la aplicación facilita que los pacientes mantengan un autocuidado diario y un control riguroso de su salud, algo que es fundamental para evitar complicaciones.

Cristina Enjuanes, coordinadora del área de insuficiencia cardíaca en el mismo hospital, señala que esta herramienta "ayuda a que los pacientes se monitoricen y controlen mejor su enfermedad". Más de 500 personas forman parte de este proyecto, que ha comprobado una reducción significativa en las complicaciones asociadas a la insuficiencia cardíaca.

"Si no tuviera esta aplicación, estoy segura de que estaría sufriendo mucho más", afirma Gloria, reflejando cómo la telemedicina mejora la calidad de vida de los pacientes, al permitir un seguimiento más cercano y personalizado sin necesidad de desplazamientos frecuentes.