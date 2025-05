Sara Andrade 16 MAY 2025 - 05:30h.

La celiaquía en niños no comparte los mismos síntomas que en adultos, según Federación de Asociaciones de Celíacos de España

Lo caro que es ser celiaco: gastan casi 1.000 euros más al año en alimentación, según estudio de FACE

¿Qué síntomas presenta la celiaquía infantil? ¿Comparte la misma sintomatología que en adultos? ¿Cuáles son los consejos que deben seguir los padres en estos casos? La enfermedad celiaca (EC) es un trastorno sistémico de base inmunológica causado por la ingesta de gluten y otras proteínas afines que afecta a individuos genéticamente susceptibles. En el año 2008, el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo publicó el documento sobre 'Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Celíaca' con el objetivo de promover, homogeneizar y aproximar al mejor conocimiento científico disponible el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Su prevalencia estimada en España, por entonces, oscilaba entre 1/71 en la población infantil y 1/357 en la población adulta según la FACE.

Aunque no hay muchos datos sobre celiaquía infantil en España, sí que hay varios estudios como el realizado en 2020 por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). En este estudio se demostró que los niños con riesgo de enfermedad celiaca comienzan a desviarse del patrón de crecimiento de peso y talla de la población general antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. En el caso de las niñas, el desvío del patrón es más significativo y aparece desde los cuatro meses.

La enfermedad celiaca es una enfermedad autoinmune que se manifiesta como una intolerancia permanente al gluten, presente en cereales como el trigo, cebada, el centeno y la avena, produciendo una lesión inflamatoria crónica de la mucosa del intestino delgado. Esta lesión suele causar malabsorción de los nutrientes de la dieta (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas). Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad frecuente, sólo un 1% está bien diagnosticado y hasta el 10% aún sin diagnosticar, debido a la variabilidad de los síntomas, o a la ausencia de clínica.

Los primeros síntomas de la enfermedad celiaca en niños

En este sentido, ¿cuáles son los principales síntomas que presenta la enfermedad en niños? Lo habitual son signos digestivos como la diarrea, gases y distensión. También suelen experimentar pérdida de peso y retraso en el crecimiento. "En el caso de los adultos, los síntomas digestivos también pueden estar presentes. Sin embargo, suele ser más común encontrar formas atípicas con síntomas menos evidentes como fatiga crónica, anemia, dolor abdominal, problemas de fertilidad u osteoporosis", explica en una entrevista para Informativos Telecinco Teresa Bermejo, bióloga y técnica del Departamento de Comunicación y Divulgación Científica de FACE.

Además, "la falta de apetito suele ser un signo de alerta a tener en cuenta" para el diagnóstico de la enfermedad aunque es difícil asociar el rechazo a ciertos alimentos a la enfermedad celiaca, pues esta proteína está presente en muchos productos que se consumen de forma habitual.

Como no hay una edad específica para el diagnóstico, la detección de la enfermedad celiaca en niños comienza con la sospecha clínica que puede basarse en la aparición de los síntomas característicos o en la valoración de factores de riesgo como el diagnóstico de familiares de primer grado. ¿Cuáles son los pasos a seguir, entonces? Para comenzar con las pruebas diagnósticas se realiza un análisis de sangre para la detección de anticuerpos específicos, llamados anticuerpos anti-transglutaminasa y anticuerpos anti-endomisio.

Según los resultados de este análisis, el facultativo médico valorará la posibilidad de confirmar el diagnóstico mediante una biopsia. "Las pruebas genéticas permiten descartar la enfermedad, pero no confirmarla, por tanto, no son diagnósticas. Es importante recordar que antes del diagnóstico hay que consumir gluten de forma normal, ya que si se elimina de forma temprana los resultados pueden ser falsamente negativos", añade Teresa.

Tratamiento: una dieta sin gluten de por vida

Una vez detectada la enfermedad, el tratamiento es claro: se trata de una dieta sin gluten estricta y para toda la vida. Es necesario eliminar por completo de la dieta el trigo, la cebada, el centeno, la avena y sus derivados. Además, de tener cuidado con que estos productos sin gluten no entren en contacto con otros que lo tengan. "Cumplirla es fundamental para la recuperación del daño intestinal y la desaparición de los síntomas. Seguir la dieta correctamente es esencial, algunos pacientes no manifiestan síntomas al saltarse la dieta y consumir gluten, sin embargo, en todos ellos al transgredirla se produce daño intestinal, lo cual puede tener importantes efectos en la salud a largo plazo".

La dieta para la enfermedad celiaca en niños recomiendan que se base principalmente en productos que no contengan gluten de forma natural como fruta y verduras frescas, legumbres, carnes y pescados sin procesar, productos lácteos huevos y cereales que no contengan gluten como el arroz, el maíz o la quinoa. Los productos específicos “sin gluten” (pan, pasta, o galletas…), son ideales para complementar la dieta, pero no deben ser el centro de la misma.

Como son niños una de las complicaciones es poderles explicar y acompañarles en este proceso, que implica, en la mayoría de casos restricciones alimentarias. ¿Cómo suele ser ese acompañamiento y qué recomiendan los expertos? "En primer lugar, es esencial que el entorno más cercano del menor, familia, amigos y centro escolar, sea informado y esté concienciado sobre la patología y sus necesidades. A nivel emocional es importante validar sus sentimientos, fomentar su autoestima y preparar al menor para afrontar diferentes situaciones sociales, en caso de que surjan dificultades es recomendable acudir a un profesional. Además, participar en la asociación de pacientes más cercana puede brindar apoyo al compartir experiencias con otras familias en la misma situación", aconsejan.