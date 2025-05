Tere es una mujer enferma de ELA que ha podido acudir a la comunión de su sobrino, uno de sus últimos deseos

El sueño de Tere era poder acudir a la comunión de su sobrino. Para ella, un simple gesto como acudir a un evento social se convierte en una situación casi imposible debido a su estado de salud, como informa Nuria Gutiérrez.

Tere sufre ELA y la enfermedad ya la ha paralizado. Por eso, la Fundación Ambulancia del Deseo se lo ha concedido y ha podido pasar el día celebrando con su familia.

Su diagnóstico de ELA

Teresa Jara o Tere, como la llama cariñosamente todo su entorno, comunicó a sus amigas que iba a hacerse una resonancia y una electromiografía porque no tenía fuerza en la mano derecha "ni para abrir las pinzas de tender la ropa". Pese a la importancia de esta prueba, Tere no estaba asustada, no era persona de acobardarse, ya que pensó que sería algún problema cervical.

Tras la electromiografía, el neurólogo le comunicó que se trasladase hasta la puerta de Urgencias del hospital y se la entregase al neurólogo de guardia. Entonces, el equipo médico decidió dejarla ingresada para hacerle más pruebas.

Una semana después le diagnosticaban Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, que en muchas ocasiones corre como la pólvora. En sus etapas más avanzadas los pacientes sufren una parálisis total.

La comunión de su sobrino, su gran ilusión

Cada día significa un regalo. Y un regalo es lo que decidió darle su hermana Lourdes, que dispuso poner en marcha una iniciativa de la Ambulancia del Deseo. Un proyecto murciano en el que profesionales ofrecen tanto a enfermos que estén en sus casas como a los que se encuentran en régimen de hospitalización la posibilidad de cumplir un deseo

Un deseo para una paciente terminal como es el caso de Tere, donde una ambulancia medicalizada con profesionales sanitarios hacen realidad una petición, un sueño.

En este caso el deseo de Tere era claro: poder acudir a la celebración de la comunión de su sobrino. Algo que sin la Ambulancia del Deseo sería impensable, ya que se encuentra encamada y con oxígeno.

La familia de Tere, agradecida a esta iniciativa

Su madre, Fina Pérez, explica a las cámaras de 'Informativos Telecinco' la relación tan especial que mantiene su nieto con su hija: "Están muy unidos".

Lourdes Jara, la madre de Tere, también ha desvelado la ilusión que sintió Tere al poder asistir a este evento tan especial: "Ayer estaba contentísima y estaba muy emocionada. Lleva ilusionada toda la semana. Todo lo que sea salirse de su día a día que es estar ingresada en la unidad de paliativo y sin hacer nada.... para ella es una ilusión".

Los deseos que cumple la fundación

Desde la Fundación, la arquitecta de deseos, Sandra Martínez Madrigal, quien se encarga de hacer realidad estos sueños, cuenta que la petición de Tere la aceptaron rápidamente al reunir todos los requisitos: requería de acompañamiento sanitario y de una ambulancia.

"La fundación invierte recursos para estos perfiles tan vulnerables y con tanta dependencia porque sabemos lo que significan para ellos estos deseos", explica Madrigal.