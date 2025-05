Aunque la probabilidad de embarazo disminuye con la edad, cada vez son más las mujeres que posponen la maternidad hasta pasados los 40 años, e incluso los 45

Radiografía de las madres en España: aumentan los embarazos con 50 años y disminuyen entre las menores de edad

Hoy en día es frecuente ser madre pasados los 40 años, e incluso los 45, un fenómeno que refleja una tendencia en alza a nivel global, donde cada vez más mujeres posponen la maternidad hasta una edad más avanzada. La actriz Cristina Castaño, popular por su trabajo en 'La que se avecina', ha anunciado que está embarazada de siete meses con 46 años, sumándose así a un club al que también pertenecen rostros populares como los de Halle Berry, que fue madre a los 47, Rachel Weiz (48), Janet Jackson (50), Ana Rosa Quintana (48) o Anne Igartiburu (47) y que demuestra que nunca es tarde para emprender una nueva aventura.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la tasa de fecundación, en 2024 hubo 16.950 partos de mujeres con una edad entre los 40 y los 44 años; 1.640 entre los 45 y los 49; y 550 mujeres que fueron madres con 50 años o más. El porcentaje de madres mayores de 40 ha subido desde el 27% en 2014 al 53,6% en 2021, que es la última cifra disponible. La gran duda de muchas de estas mujeres que se plantean la maternidad a esta edad es si es seguro para el bebé y para ellas.

Lo cierto es que la probabilidad de embarazo disminuye progresivamente con la edad. Por ejemplo, mientras que para una mujer de 30 años es del 20%, a los 40 años desciende a menos del 8%. A partir de los 45, la probabilidad de embarazo espontáneo es inferior al 1%; y superando los 50, prácticamente nula sin ayuda médica. De hecho, en esa etapa los riesgos asociados al embarazo son significativos, incluyendo diabetes gestacional, hipertensión, abortos y muerte fetal.

Embarazos saludables a partir de los 40

A estas edades la mayoría de mujeres recurren a la fecundación in vitro con ovodonación, lo que en ocasiones puede "implicar un duelo al asumir que no será un hijo con genética propia”, nos explicaba Paula Ripol, experta en salud perinatal e instructora de hipnoparto. En España la ley no especifica una edad concreta a la que no se pueda solicitar tratamientos de fertilidad, pero el Sistema Nacional de Salud ha implantado para las mujeres un límite de 40 años, mientras que en el ámbito privado el consenso médico está en 50.

“El límite busca equilibrio entre seguridad y libertad, y también deberíamos pensar en la criatura y su entorno familiar, no sólo de bebé sino en la adolescencia, cuando esa madre tenga 65. Es un balance entre ayudar a las personas y usar la tecnología a toda costa”, señala la experta.

Aunque los riesgos estadísticamente hablando aumentan con la edad, muchas mujeres mayores de 45 años tienen embarazos saludables. Es probable que hayan llegado hasta ese punto con dificultades, tras muchos meses de intentarlo. La propia Cristina Castaño admitía en su entrevista en 'La revuelta' que "es muy bonito cuando lo llevas tiempo buscando". “Algunas mujeres estarán tan saludables como otras más jóvenes, pero hay más casos con condiciones como diabetes o hipertensión. Por eso, a menudo se ofrece inducción o cesárea, lo cual también acarrea peligros”, expone Ripoll.

Una red de apoyo emocional

Lo más importante en estos casos es que la futura mamá cuente con una buena red de apoyo que la acompañe con escucha, respeto y validación emocional. El seguimiento médico es importante, pero también preservar un espacio para sostener dudas y miedos. “Se trata de procesos largos y a veces frustrantes, y la mujer necesita saber que no está sola, que su historia importa”, manifiesta la experta. “Rodearse de un equipo respetuoso, cuidar la salud mental, practicar relajación y visualización como usamos en hipnoparto y mantener hábitos saludables son claves para vivir el embarazo con bienestar”, concluye.