El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de una ley para que productos ópticos y de salud visual, como gafas y lentillas, sean gratuitos para los menores de 16 años de cara al próximo curso escolar. "Damos un paso más para ampliar las prestaciones de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y lo hacemos poniendo en marcha un programa de ayudas directas a menores de 16 años con problemas de visión, para que puedan adquirir las gafas o lentillas que necesiten", ha dicho.

El Gobierno dotará al Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas de una transferencia de 48 millones de euros, que servirán para cubrir 100 euros de la factura (anual) del centro óptico elegido para la adquisición de las lentes antes descritas. La medida, que se tramitará como real decreto, comenzará a materializarse de cara al inicio del próximo curso escolar, es decir, en septiembre de 2025 y beneficiará a todos aquellos menores en el rango de edad que tengan que corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

La pobreza visual, un problema real en España

El presidente ha recordado que hasta 721.000 niños y niñas necesitan gafas o lentillas en España, "pero no pueden permitírselas": "Y eso repercute en problemas en los estudios y, a la larga, en dificultades para prosperar. El propio Consejo de Colegios de Ópticos-Optometristas apunta otro dato: que el 30 % de los casos de fracaso escolar está relacionado con alteraciones de la visión. Que un niño pueda ver bien la pizarra de su colegio no puede depender del bolsillo de su familia", ha concluido.

A su vez, la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que, con este real decreto que se aprobará en los próximos meses, se instaurará en nuestro país el "nuevo derecho de ver bien". No obstante, todavía no se ha especificado el modo en el que se podrán solicitar estas ayudas, si bien el Ejecutivo ha asegurado que pronto se publicarán las pautas para acceder a tan necesaria prestación.

Se atiende así al problema real de la pobreza visual en España, pues hay muchas familias que no pueden pagarse unas gafas o unas lentillas, en su mayoría requeridas por los menores y las personas mayores. Sin embargo, el portavoz de Adelante Andalucía, la formación que lleva largo tiempo luchando porque esta necesidad llegue al Congreso de los Diputados, no está del todo satisfecho con la medida. José Ignacio García ha sostenido que el "bono puntual" anunciado por el presidente del Gobierno es "un pequeñito avance", pero desde Adelante no creen que sea "la solución", sino que creen que "las gafas y las lentillas son un elemento de salud y, por tanto, como tales, la Seguridad Social los tiene que subvencionar, como pasa todos los productos ortoprotésicos, los medicamentos o determinados elementos que son de salud".

Hace un año, Multiópticas creó una llamativa campaña publicitaria con la intención de alertar sobre el aumento de la miopía que se está registrando entre la población infantil. Según una encuesta realizada por DogBuddy entre sus usuarios de España, hoy en día, los menores salen a la calle una media de 35 minutos al día, siendo la miopía en menores una consecuencia directa del excesivo contacto con las pantallas y de la insuficiente incidencia en ellos de la luz del día. La que denominaron Generación Borrosa ha cobrado ahora un gran protagonismo en el Congreso, a la espera de que se den más detalles sobre la nueva subvención anual que se les destina.