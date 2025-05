Un estudio señala la relación entre el herpes labial y la enfermedad de Alzheimer

Los datos sugieren que las personas infectadas con HSV-1 tienen más riesgo de desarrollar alzhéimer

Daniel Alcolea, neurólogo: “Podemos predecir el alzhéimer al 95% con un análisis de sangre”

El virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1), causante del herpes labial, podría tener que ver con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Esta posible relación ha mantenido la atención de los expertos estos últimos años. Además, varios estudios han encontrado rastros del virus en cerebros de pacientes con alzhéimer y han indicado que la infección podría desencadenar respuestas inflamatorias y la acumulación de placas beta-amiloides.

Actualmente, una nueva investigación publicada en “BMJ Open” y financiada por la farmacéutica “Gilead Sciences”, en colaboración con el departamento de Medicina de la Universidad de Washington (EE. UU.), trata de corroborar esta hipótesis: los datos sugieren que las personas infectadas con HSV-1 tienen más riesgo de desarrollar alzhéimer. Además, quienes reciben tratamiento antiviral, parecen protegerse parcialmente de una futura enfermedad.

Actualmente, alrededor de 35,6 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, y al año se diagnostican 7,7 millones de casos nuevos, según los investigadores. Además, el alzhéimer representa entre el 60% y el 80% de todas las demencias, y el coste total de su tratamiento alcanzó los 305 000 millones de dólares estadounidenses en 2020, añaden.

El HVS-1 es uno de los agentes infecciosos más estudiados en cuanto al desarrollo de la enfermedad, que afectó a más de dos tercios de los menores de 50 años a escala mundial en 2016.

Para respaldar esta hipótesis, los expertos utilizaron un gran conjunto de datos de reclamaciones administrativas de Estados Unidos (IQVIA PharMetrics Plus) para el período 2006-21.

Las personas que padecían la enfermedad de Alzheimer fueron emparejadas por edad, sexo, región geográfica, año de ingreso a la base de datos y número de visitas de atención médica con aquellas sin antecedentes de enfermedad neurológica, lo que dio como resultado un total de 344.628 pares de casos y controles. Casi dos tercios (65%) de las personas con la enfermedad eran mujeres. Su edad promedio era de 73 años y tendían a presentar más afecciones coexistentes, todas ellas factores de riesgo. En total, a 1.507 personas (menos del 0,5%) con Alzheimer se les había diagnosticado HSV-1 (0,44%) , en comparación con 823 (menos del 0,25%) de las del grupo de comparación (control).

Como se espectaba, el riesgo de padecer alzhéimer aumentaba con la edad del sujeto. Sin embargo, generalmente, la probabilidad de diagnóstico del virus fue un 80% mayor entre quienes padecían la enfermedad.

El tratamiento antiviral podría rebajar el riesgo de demencia

Entre las 2.330 personas que habían padecido el virus (40%), utilizaron medicamentos anti-herpéticos para combatirlo. Además, fueron menos probables de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que quienes no hicieron uso del tratamiento.

El papel de otros virus como el VHS-2, la varicela zóster y el citomegalovirus fueron estudiados por los expertos. Tanto las infecciones de VHS-2 como la varicela zóster se relacionaron con mayor probabilidad de sufrir alzhéimer. Además, los investigadores afirman no saber cómo aumentan el riesgo de demencia. “Sin embargo, los estudios han demostrado que las alteraciones inflamatorias en el cerebro causadas por la infección por VHS son fundamentales en el desarrollo (de la enfermedad) “, explican.

Además, se ha informado que los péptidos A épsilon se depositan e respuesta a la infección por VHS y protegen a las células huésped al bloquear la fusión viral con la membrana plasmática, lo que sugiere que el VHS es un posible factor de riesgo del Alzheimer. De manera consistente, el A épsilon exhibe propiedades antimicrobianas contra diversos patógenos, incluido el VHS-1, añaden.

También, entre las placas características de la enfermedad de la enfermedad de Alzheimer se encuentra el ADN de HSV-1, y las personas portadoras del factor de riesgo genético más común para la enfermedad (alelo ApoE e4), son más vulnerables a las infecciones por HSV, indican.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar teorías concluyentes sobre la relación causal. Los investigadores destacan que se desconocían las infecciones por VHS-1, además de que muchas personas con a infección no demuestran síntomas, mientras que otros deciden no buscar tratamiento.