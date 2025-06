En España, los últimos datos confirman un aumento constante de estas infecciones, principalmente en hombres jóvenes

La mayoría de hombres desconocen las consecuencias de las ITS en su fertilidad, además apenas acuden al urólogo

Cada día, más de un millón de personas en el mundo contraen una enfermedad de transmisión sexual que podría haberse prevenido. En España, los últimos datos confirman un aumento constante de estas infecciones, principalmente en hombres jóvenes. Por eso, el Ministerio de Sanidad lanza ahora una campaña para concienciar de la importancia de protegerse.

En solo dos años, los casos de clamidia han aumentado un 20 por ciento, la gonorrea más de un 42 por ciento y la sífilis ha crecido un 24 por ciento. La excesiva confianza de los jóvenes y algunos falsos mitos, han contribuido a ello. Sanidad busca lograr una mayor aceptación y normalización del preservativo con el objetivo de eliminar el VIH y las ITS antes de 2030.

'Ya tendría que tener mala suerte'

La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó la campaña 'Ya tendría que tener mala suerte', que pretende abordar la "disonancia" entre la percepción de riesgo y la realidad epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente entre los más jóvenes.

“Las ITS afectan especialmente a la población joven, pero esa misma población es la que no se siente especialmente interpelada. Existe una disonancia entre la percepción de riesgo y la realidad epidemiológica, y es en esa disonancia donde las ITS encuentran un terreno perfecto para seguir propagándose", ha declarado García durante una rueda de prensa.

Tras ello, ha señalado que uno de los principales retos para acabar con esta situación es acabar con el "estereotipo" de que las ITS están vinculadas a otras generaciones, a grupos sociales "ajenos" o a determinadas prácticas, si bien este aumento de infecciones tiene que ver con que las personas "bajan la guardia" al pensar que no existe riesgo al producirse encuentros sexuales entre personas del mismo entorno.

"Esto al final genera una falsa sensación de inmunidad, este típico 'a mí no me va a pasar', y lo cierto es que estas ITS están afectando sobre todo a la gente joven, a las chicas heterosexuales, a hombres que tienen sexo con otros hombres", ha añadido.