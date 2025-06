La doctora Laura Taboada explica la importancia de la protección solar y otras medidas para prevenir el cáncer de piel

El cáncer de piel, una amenaza creciente en niños: "Una quemadura solar en la infancia duplica el riesgo"

Con el calor de estas semanas y en un día como este viernes, Día mundial del cáncer de piel, el cáncer más común de mundo, nuestra compañera Yolanda Mendas ha hablado con una experta, Laura Taboada, en prevención.

Laura Taboadas, dermatóloga, nos habla de la importancia de la prevención, la detección precoz y la protección frente al cáncer de piel. Una enfermedad que de la que se diagnostican más de 21.000 nuevos casos cada año en nuestro país.

P. ¿De qué forma podemos protegernos? ¿Cuánta crema hay que echarse y cada cuánto tiempo?

R. Además, de las cremas me gustaría recalcar que tenemos que tener en cuenta las medidas físicas como ponernos gorros, aprovechar las sombras, ponernos ropa con factor de protección.

Luego hay que hablar de las cremas. El factor de protección solar 50 indica que multiplica por 50 el tiempo en que nosotros nos vamos a quemar. Es decir, si yo me quemo en 10 minutos con este factor de protección 50 me quemaré en 500 minutos.

Pero esta protección se cumple cuando aplicamos la cantidad adecuada de crema y la repetimos en el tiempo.

P. ¿Cuándo nos autoevaluamos en que hay que fijarse para ver que algo no va bien?

R. Principalmente las lesiones que nos tienen que hacer sospechar que algo no va bien serían heridas que crecen, que sangran, con costras que no curan. Y si hablamos del término lunar hay que fijarse en que esos lunares no cumplan ciertas atipias como puede ser la asimetría, que tengan bordes irregulares, muchos colores, que cambien con el tiempo… En esos casos lo mejor es consultar al especialista, en este caso a un dermatólogo.

El cáncer de piel es el cáncer más común de mundo.