Un prometedor fármaco combate el cáncer de pulmón en no fumadores: "Es una esperanza muy grande para mucha gente"

Para tratar el cáncer de mama u otro tipo de tumores sólidos hay una alternativa a los tratamientos convencionales. Estela y Eduardo no tenían opciones de futuro por el tumor cerebral que les fue diagnosticado hasta que empezaron a recibir Oncothermia. Se trata de un tratamiento oncológico que utiliza el calor para destruir las células malignas. Informan en el vídeo Silvia Asiain.

En solo dos meses el tumor cerebral responde al tratamiento con Oncothermia. "Este corte medía 7 centímetros y hemos pasado a una diferencia muy sustancial, ahora son 2,4",

Tras el diagnóstico, a Estela la operaron para extirparle parte del tumor y comenzaron con los tratamientos convencionales, pero ya no tenía opciones. "Me dijeron que ya no podían dar la misma quimio y no me podían dar radio porque podía causarme daño cerebral. Prácticamente me tenían desahuciada", recuerda.

¿En qué consiste la oncothermia?

"La empezamos a tratar con la oncothermia y ella empezó a mejorar muy rápido. Poco después pudimos empezar a combinar la oncothermia con volver a tratarla con radioterapia localizada", explica Elisabeth Arrojo, oncóloga.

El paciente se tumba sobre un colchón de agua y el electrodo se coloca en la zona del tumor. Cada sesión se prolonga durante una hora u hora y media. El enfermo no siente nada, pero la máquina calienta las células tumorales y al dilatar sus vasos sanguíneos la quimioterapia y la inmunoterapia penetran mejor en el tumor y son más efectivas.

El calor además logra que llegue oxígeno a las células malignas de manera que la radioterapia también es más eficaz. El número de sesiones depende del tipo de tumor. "Las células tumorales son invisibles para el sistema inmune pero cuando leis llega oxígeno se hacen visibles y el sistema inmune se activa. Por eso solo con oncothermia en un 30% de los casos conseguimos resultados", asegura Elisabeth Arrojo.

Sin efectos secundarios

La oncóloga explica que la oncothermia evidentemente no es infalible, pero no tiene efectos secundarios y en un 80% de los casos cuando se combina con otros tratamientos reduce el tamaño del tumor "porque se activa el sistema inmune al calentar las células malignas", subraya.

A Eduardo le diagnosticaron un glioblastoma multiforme de grado cuatro hace tres años y, aunque su esperanza de vida era de uno o dos años hoy está libre de enfermedad. Este tipo de tumor actualmente es incurable, pero la oncothermia regala tiempo para quienes confían en que los investigadores encuentren un tratamiento que cure su cáncer. "Si no fuera por todo eso, estaría muerta ahora mismo", confiesa Estela.