Leticia Sánchez tiene 34 años y, en octubre de 2024, fue diagnosticada de linfoma no Hodgkin: "Tenía un tumor de 20 centímetros"

Tras seis ciclos de quimioterapia y dos de inmunoterapia, los médicos del Infanta Sofía le ha dicho que está libre de cáncer

Leticia siempre ha sido una chica positiva. Pero, desde que le han comunicado que está libre de cáncer, lo es muchísimo más. Hace cinco meses, en octubre de 2024, le detectaron un tumor de 20 centímetros en el abdomen y fue diagnosticada de linfoma no Hodgkin en estadio IV, con 34 años de edad. El diagnóstico tardó en llegar pues, a pesar de sus continuas ideas y venidas a las urgencias del ambulatorio, los médicos no apreciaban nada extraño en sus radiografías:

"Yo no suelo ir a urgencias. Si voy es porque, realmente, me encuentro muy mal. El tumor me estaba apretando la vena cava, me apretaba el hígado y yo estaba amarilla, sudaba mucho, tenía mucho dolor y una barriga que parecía una embarazada de cuatro meses. Pero allí me decían que eran gases, que tenía acumulación de heces en la parte de arriba del abdomen. Hasta que a una sanitaria se le ocurrió hacerme una ecografía", ha contado en exclusiva para Informativos Telecinco web.

"Me decían que tenía gases o acumulación de heces"

Fue entonces cuando le dijeron que le habían visto "una masa de tejidos blandos" en el abdomen. El linfoma le había afectado a un total de seis ganglios e, inmediatamente, comenzó el tratamiento en el hospital Infanta Sofía. "El linfoma no Hodgkin es un cáncer de crecimiento rápido pero, afortunadamente, tiene muy buen pronóstico. Yo le pregunté directamente a mi médico si me iba a curar y me dijo que sí. Y para que un médico te diga eso... Recibí seis ciclos de quimioterapia y la verdad es que el proceso ha sido muy duro. Me hicieron dos punciones en la médula, me dieron una quimioterapia que dura 28 horas y que me dejaba hecha polvo... Pero he tenido la suerte de que, aunque es un tratamiento agresivo, es muy eficaz. De verdad, qué suerte he tenido", ha añadido.

Leticia habla también maravillas sobre la inmunoterapia, un tratamiento relativamente reciente en los casos de cáncer. "Yo lo explico así: el cáncer deja las células marcadas y lo que hace la inmunoterapia es que detecta a esas células que han sido infectadas y directamente, las destruye. Gracias a todo el tratamiento puedo decir que estoy curada, aunque me han dicho que diga que mi cáncer está en remisión. Pero a mí me han dicho que estoy curada y así lo transmito. Estoy curada y super contenta", concluye.

Ahora solo le queda ir recuperando poco a poco su aspecto habitual, pues la pérdida del pelo que suele producir la quimioterapia, le causó un verdadero impacto. "El tema pelo, aunque crezca y demás… la sensación de perderlo a puñados es horrible y cuando decides raparte la cabeza (a mí me lo raparon mis hermanitos) es psicológicamente durísimo, no reconocerte en el espejo es un trago. Antes iba siempre con peluca, pero ahora creo que tengo una tengo una calva preciosa", ha dicho, gracias al chute de energía que le ha dado la noticia de su curación. "Mi mayor aprendizaje ha sido el disfrutar el doble de las pequeñas cosas de la vida y que ya no me importa lo que los demás piensen de mí", concluye.

