La Confederación Española de Sindicatos Médicos ha anunciado una nueva jornada de huelga nacional para el día 10 de octubre

"Nuestro objetivo es firme y claro, no vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que no tengamos un Estatuto Marco propio"

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han anunciado este martes una nueva jornada de huelga nacional para el día 10 de octubre en la que reclamarán al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco para la profesión médica, así como un marco de negociación propio.

"Nuestro objetivo es firme y claro, no vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que no tengamos un Estatuto Marco propio y un marco de negociación propio. Esto va a ser un camino difícil, pero no vamos a cesar en nuestras acciones", ha señalado el presidente del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), Rafael Ojeda.

Asimismo, Ojeda ha comunicado que se llevarán a cabo más acciones, como otras jornadas de huelga posteriores si no hay respuesta por parte del Ministerio de Sanidad. "También habrá movilizaciones de los facultativos. Además de concentraciones frente al Ministerio de Sanidad con ocasión de las reuniones del comité de huelga. Van a venir compañeros para trasmitirle el apoyo de toda la profesión", ha agregado.