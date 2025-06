Investigadores del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona descubren un tratamiento que mejora los resultados en cáncer de cuello y cabeza

Añadir inmunoterapia antes y después de la cirugía mejora los resultados en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, según indican los resultados de un estudio realizado por investigadores del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Los resultados del ensayo clínico de fase 3 KEYNOTE-689 han sido publicados en la revista The New England Journal of Medicine, y demuestran que añadir el anticuerpo monoclonal pembrolizumab de forma pre y posoperatoria al tratamiento estándar mejora la supervivencia en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado.

El estudio lo han elaborado investigadores del grupo de cáncer de cabeza y cuello de la Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), liderados por la doctora Irene Braña. En la investigación, sin embargo, también han colaborado el grupo de oncología radioterápica de VHIO y los equipos de cirugía maxilofacial y anatomía patológica del Hospital Universitario Vall d'Hebron.

Pocos avances en el tratamiento en las últimas décadas

El carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado es una enfermedad grave en la que se han realizado escasos avances en nuevas opciones de tratamiento en las últimas décadas. La radioterapia tras la cirugía es el tratamiento estándar para estos pacientes o radioterapia más quimioterapia en los pacientes con peor pronóstico.

En todo caso, aproximadamente un tercio de los pacientes acaban recayendo, y tan sólo la mitad de ellos sobrevive a los cinco años. Según la oncóloga Irene Braña, "por un lado, sabemos que el pembrolizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido a la proteína PD-1, es fundamental en el tratamiento de primera línea para el carcinoma escamoso de cabeza y cuello recurrente y metastásico".

"Por otro lado -añade-, contamos con evidencia en ensayos clínicos que demuestran que la adición de este fármaco a los regímenes neoadyuvantes y adyuvantes (antes y después de la cirugía) establecidos se traducía en una mejora de los resultados clínicos en pacientes con diversos tipos de tumor". Además, dos ensayos clínicos de fase 2 de cáncer de cabeza y cuello asocian la adición de pembrolizumab perioperatorio con menores tasas de recaída y una mejor supervivencia libre de enfermedad.

Añadir inmunoterapia al tratamiento

El ensayo clínico de fase 3 KEYNOTE-689 investiga la eficacia y la seguridad del pembrolizumab antes y después de la cirugía más el tratamiento de referencia, radioterapia con o sin quimioterapia, frente al tratamiento de referencia sólo, en pacientes con tumores de cabeza y cuello localmente avanzados.

En el ensayo, participaron 714 pacientes, 321 recibieron pembrolizumab antes y después de la cirugía además del tratamiento estándar de radioterapia previa con o sin quimioterapia. También se dividió a los pacientes según su Puntuación Positiva Combinada (CPS), que mide la expresión del biomarcador PD-L1 en células tumorales e inmunes del microambiente y se utiliza habitualmente para seleccionar a los pacientes a los que podría beneficiar la inmunoterapia.

La supervivencia libre de eventos a los 36 meses fue del 57,6 % en el grupo de pembrolizumab y del 46,4 % en el control en todos los participantes; del 59,8 % frente a 45,9 % en los pacientes con CPS ≥10 más sensibles a la inmunoterapia y del 58,2 % frente al 44,9 % en pacientes con CPS ≥1.