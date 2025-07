Una opresión intensa en el pecho que se irradia al brazo o la mandíbula es señal de estar sufriendo un infarto de miocardio

Las señales que te da tu cuerpo un mes antes de sufrir un ataque al corazón

Si estás solo en casa y de repente sientes una opresión intensa en el pecho que se irradia al brazo o la mandíbula puedes estar sufriendo un infarto. Es posible que te falte el aire, empiece a aparecer un sudor frío y el miedo se apodere de ti, sobre todo si no tienes a nadie a quien recurrir en ese momento. Sin embargo, en una emergencia cardiaca actuar con rapidez o quedarse paralizado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Según la American Heart Association (AHA), una atención rápida y adecuada en los primeros minutos de un infarto puede aumentar significativamente las posibilidades de sobrevivir. Por eso es importante reconocer los síntomas y responder adecuadamente si te enfrentas a un ataque al corazón.

Síntomas de estar sufriendo un infarto

El infarto de miocardio puede presentarse de distintas formas, pero lo más frecuente es sufrir un dolor, presión o molestia en el pecho que dura más de unos minutos o que desaparece y vuelve. Este dolor se irradia al brazo izquierdo, al cuello, mandíbula, espalda o estómago y va a acompañado de dificultad para respirar ,náuseas, fatiga repentina o mareos, según explica Mayo Clinic.

Llama a los servicios de emergencia

Lo más importante es llamar al servicio de emergencias, en España el 112, aunque no esté seguro de lo que te está pasando. Cuando antes recibas atención médica, más opciones tendrás de evitar un daño irreversible. Mientras esperas, deja la puerta abierta si puedes para facilitar el acceso a los servicios de emergencia. No intentes conducir al hospital por tu cuenta salvo que no haya otra alternativa. El personal de ambulancia puede iniciar el tratamiento en ruta.

Aspirina, ¿sí o no?

La aspirina ayuda a prevenir la coagulación de la sangre, por lo que tomarla durante un ataque al corazón podría reducir los daños, pero no la tomes a menos que un profesional de atención médica te lo indique. Primero llama a emergencias. Si ya estás diagnosticado y tienes nitroglicerina en spray o pastillas, tómalas según las indicaciones mientras esperas ayuda .

Mantente tranquilo

Siéntate o recuéstate en una posición cómoda, afloja la ropa y respira con calma. Ten a mano una lista de tus medicamentos, alergias y número de contacto de emergencias. Evita moverte innecesariamente o forzarte a estar activo. Hay quien recomienda la respiración profunda porque favorece la oxigenación, ayuda a mantener la calma y previene la hiperventilación. Pero no pienses que respirar profundamente sustituye a llamar al 112 ni lo uses como una estrategia ante síntomas claros de infarto.

No intentes 'curas caseras'

Algunos presuntos prescriptores sugieren toser fuertemente cada dos segundos para activar la oxigenación, la técnica conocida como 'cough CPR' o resucitación cardiopulmonar con tos. Pero ni Mayo Clinic ni la British Heart Foundation la recomiendan. No hay evidencia científica que respalde su efectividad fuera del entorno hospitalario y podría hacer perder un tiempo crucial. Ni mejora el flujo sanguíneo al corazón ni detiene la obstrucción. Solo podría tener utilidad en situaciones hospitalarias específicas bajo monitorización cardíaca constante.